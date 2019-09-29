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РИА Новости

В России появился новый документ для приема на работу

10:17 29.09.2019 (обновлено: 15:23 29.09.2019)
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПосетители идут на городскую "Ярмарку вакансий"
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
© РИА Новости / Александр Демьянчук
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Теперь вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работнику нужно предъявить работодателю электронный документ — уведомление из ПФР.
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Его форму правление фонда утвердило в июне. В уведомлении указываются те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.
Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.
Каждое уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.
Выданные до 1 апреля этого года бумажные страховые свидетельства остались в силе.
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7140432157704
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Пенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
Эм, электронный документ- уведомление из ПФР? Предъявлять? На бумаге? Эпичнее только требование военных сохранять листинги программ на бумажных насителях(полтонны бумаги)
29 сентября, 11:00
ВФВарфоломей Феоклистович
89161102
Также, каждый гражданин должен иметь Индивидуальный Электронный Ключ для голосования! Выдвижение кандидатов должно проводиться Всенародным электронным голосованием. Сейчас же некоторые "кандидаты" выскакивают, " чёрт из табакерки"!!!
29 сентября, 10:37
gxkan
42921124
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