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РИА Новости

ДНР обвинила ВСУ в размещении вооружения во дворах частных домов

10:15 29.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение во дворах частных домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Выявлено местонахождение вооружения и военной техники (ВСУ - ред.), размещенной на территории частных домовладений и муниципальных объектов: в Александрополе - шесть самоходных артиллерийских установок, Широкино - один миномет, Новоселовка Вторая - пять БМП-1", - сказал представитель Народной милиции.
Он также заявил, что украинские силовики расширяют минные поля на участке разведения сил в районе Петровского.
"В очередной раз зафиксирована установка противником 51 противотанковой мины", - сказал он, добавив, что ВСУ "целенаправленно продолжают препятствовать передвижению патрулей СММ ОБСЕ в целях мониторинга ситуации на участке разведения".
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
Военнослужащие армии Украины
25 сентября, 15:04РИА Новости
Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаБМП-1Украина
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