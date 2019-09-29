ДНР обвинила ВСУ в размещении вооружения во дворах частных домов

Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение во дворах частных домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Выявлено местонахождение вооружения и военной техники (ВСУ - ред.), размещенной на территории частных домовладений и муниципальных объектов: в Александрополе - шесть самоходных артиллерийских установок, Широкино - один миномет, Новоселовка Вторая - пять БМП-1", - сказал представитель Народной милиции.

Он также заявил, что украинские силовики расширяют минные поля на участке разведения сил в районе Петровского.

"В очередной раз зафиксирована установка противником 51 противотанковой мины", - сказал он, добавив, что ВСУ "целенаправленно продолжают препятствовать передвижению патрулей СММ ОБСЕ в целях мониторинга ситуации на участке разведения".

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.