В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019

ПЕКИН, 29 сен — РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу антиправительственных демонстрантов, следует из заявления ведомства, опубликованного в Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу антиправительственных демонстрантов, следует из заявления ведомства, опубликованного в Twitter

В воскресенье в городе проходит очередная демонстрация против тоталитаризма.

Между протестующими и полицией уже произошли столкновения на Хэннесси-роуд, после того как демонстранты начали кидать в правоохранителей различные предметы.

По заявлению полиции, большая группа протестующих заблокировала проезжую часть в районе Хэннесси-роуд.

"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.

В субботу, по подсчетам организаторов, около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации, посвященной пятилетию "революции зонтиков" 2014 года.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы возле комплекса правительственных зданий разогнать протестующих, которые забросали полицейских коктейлями Молотова.