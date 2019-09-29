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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

10:03 29.09.2019 (обновлено: 10:20 29.09.2019)
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 29 сен — РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу антиправительственных демонстрантов, следует из заявления ведомства, опубликованного в Twitter.
В воскресенье в городе проходит очередная демонстрация против тоталитаризма.
Между протестующими и полицией уже произошли столкновения на Хэннесси-роуд, после того как демонстранты начали кидать в правоохранителей различные предметы.
По заявлению полиции, большая группа протестующих заблокировала проезжую часть в районе Хэннесси-роуд.
"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.
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В субботу, по подсчетам организаторов, около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации, посвященной пятилетию "революции зонтиков" 2014 года.
Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы возле комплекса правительственных зданий разогнать протестующих, которые забросали полицейских коктейлями Молотова.
Еще один масштабный марш протестующие планируют провести 1 октября, в годовщину 70-летия образования КНР.
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