В Еврейской автономной области в поезде загорелись вагоны с углем

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вагоны с углем загорелись в движущемся грузовом составе в Еврейской автономной области, сообщается на сайте регионального МЧС.

"В 13.41 (6.41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании вагонов с углем в движущемся поезде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. По информации ведомства, горящие вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик, движение поездов не нарушено.