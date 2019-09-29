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РИА Новости

В Еврейской автономной области в поезде загорелись вагоны с углем

09:57 29.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вагоны с углем загорелись в движущемся грузовом составе в Еврейской автономной области, сообщается на сайте регионального МЧС.
"В 13.41 (6.41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании вагонов с углем в движущемся поезде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. По информации ведомства, горящие вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик, движение поездов не нарушено.
Как сообщил РИА Новости представитель ДВЖД, загорелся один вагон со шпалами на станции Теплое озеро. "Пожар уже потушен", - добавил собеседник.
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