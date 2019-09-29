Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T09:54Z
https://ria.ru/20190929/1559247712.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155853/66/1558536652_0:0:3007:1692_1036x0_80_0_0_de147ea0555c8de9c8c974d8fb7cc106.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил главных раввинов России с иудейским Новым годом

09:54 29.09.2019
611
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словенских переговоров. 10 сентября 2019
Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словенских переговоров. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главных раввинов РФ Берла Лазара и Адольфа Шаевича с Рош ха-Шаной, отметив, что еврейская община является важной составляющей российского общества, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит по 4 октября.
"Примите мои сердечные поздравления с праздником Рош ха-Шана. С наступлением Нового года по лунному календарю начинается месяц тишри – время совершенствования и обновления, добрых дел и надежд. И сегодня миллионы верующих обращаются к древним заповедям иудаизма, посещают синагогу, читают молитвы, с радостью встречают праздник в кругу семьи", - приводятся слова Медведева в телеграмме.
Он добавил, что "еврейская община является важной составляющей российского общества", которая многое делает для сохранения иудейских традиций, культуры и образования. Медведев отметил её большой вклад в противодействие ксенофобии и экстремизму, улучшение взаимопонимания между народами. Премьер также подчеркнул, что благодаря активной благотворительной деятельности общины реализуются значимые социальные и просветительские проекты.
Празднование Еврейского Нового года (Рош Ха-Шана) Российским еврейским конгрессом
16 сентября, 16:45Религия и мировоззрение
Российские евреи проведут благотворительный вечер в преддверии Рош а-Шана
6401626
Обсудить 5
Рош Ха-ШанаДмитрий МедведевОбщество
Рекомендуем
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
РИА
Новости
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Дмитрий Медведев
Медведев подчеркнул роль машиностроительной отрасли в экономике России
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Лента
новостей
Сурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов в МГТУ имени Баумана
В Москве откроют первую воскресную школу для глухих и слышащих детей
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Мурманска
День помощи животным с благословением тибетского ламы пройдет в Москве
Крым
Крупная делегация из западных стран посетит Крым
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
В Джиде застрелили генерала королевской охраны Саудовской Аравии
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Самолет ВМС США провел разведку у Черноморского побережья России
Президент Украины Владимир Зеленский
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Юрий Мешков
Умер первый президент Крыма Юрий Мешков
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен скоро сообщит, кто возглавит конституционный комитет Сирии
Автомобиль полиции
На гражданку Германии напали в московском парке, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
Лента новостейМолния