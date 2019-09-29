Медведев поздравил главных раввинов России с иудейским Новым годом

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главных раввинов РФ Берла Лазара и Адольфа Шаевича с Рош ха-Шаной, отметив, что еврейская община является важной составляющей российского общества, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит по 4 октября.

"Примите мои сердечные поздравления с праздником Рош ха-Шана. С наступлением Нового года по лунному календарю начинается месяц тишри – время совершенствования и обновления, добрых дел и надежд. И сегодня миллионы верующих обращаются к древним заповедям иудаизма, посещают синагогу, читают молитвы, с радостью встречают праздник в кругу семьи", - приводятся слова Медведева в телеграмме.