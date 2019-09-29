Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T10:22Z
https://ria.ru/20190929/1559247674.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151039/29/1510392979_0:187:2977:1861_1036x0_80_0_0_c7a60cc586031cc23cce862d0d3528f4.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

День помощи животным с благословением тибетского ламы пройдет в Москве

09:52 29.09.2019 (обновлено: 10:22 29.09.2019)
387
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на одной из улиц Мурманска
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Мурманска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости, Артем Буденный. "День помощи животным с ламой Сопой Ринпоче", на котором домашние питомцы смогут получить благословение тибетского монаха, а их владельцам расскажут про уход за братьями меньшими, пройдет в российской столице в воскресенье.
"День помощи животным с ламой Сопой Ринпоче" - праздник для всех, кто неравнодушен к судьбам братьев наших меньших и готов оказать им посильную помощь как материальную, так и духовную: будут лекции про животных, состоится выставка кошек, которых подобрали на улице, можно будет взять себе домашнего питомца", - сообщила РИА Новости организатор мероприятия, директор фондов "Сохраним Тибет" и "Кошка ветра" Юлия Жиронкина.
Гости смогут получить консультацию ветеринаров, послушать лекции "Школы зооволонтера", посетить выставку кошек, художественную и фотовыставку. А для детей организуют игру "Юный ветеринар".
На лекциях можно будет узнать о психологии животных, а также о методах лечения и ухода за ними на улице и дома. Еще специалисты расскажут об отношении к кошкам на Руси и обобщат "международный опыт общения с кошками на улице".
Также на празднике лама Сопа Ринпоче благословит братьев меньших. Он всемирно известен проведением таких церемоний. Кроме "квартирной" живности можно встретить даже коров, лошадей, оленей, воробьев и рыб. Впрочем, если привезти животное не получится, для благословения годится корм, или вода, а еще можно сделать пожертвование на содержание подобранных на улице животных, отмечают организаторы.
"Будда перерождался много раз, прежде чем достичь полного пробуждения. И в каждом перерождении он совершал подвиг. Например, он отдал свое тело голодной тигрице, чтобы она смогла спасти себя и тигрят. Это чудесный образ для любого зоозащитника: уметь выйти за пределы собственной личности, каких-то узких интересов, пожертвовав собой, своим временем, деньгами, усилиями, спасти другую жизнь. Если бы зоозащитники знали об этой легенде, она бы их восхитила", - сказала РИА Новости Юлия Жиронкина.
Она заметила, что спасание животных, зачастую включает в себя дорогие ветеринарные услуги, "потому что животное на улице, как правило, больное, зачастую его сбила машина, и требуется операция. Чтобы его спасти, постоянно нужно чем-то жертвовать".
Говоря о своем фонде "Кошка ветра", она отметила, что название позаимствовала. "В буддизме есть мифическое животное "Конь ветра". Считается, что когда читают молитвы, связанные с этим животным, - это на удачу. Мы обыграли этот символ и придумали "Кошка ветра", считая, что всякий, кто спасает с улицы кошку, собачку, заботясь о другом существе, так же приносит удачу и радость самому себе", - пояснила Юлия. По ее словам, два года назад в таком же мероприятии участвовали зоозащитники не буддисты, и оказалось, что "сочетание заботы о животных и духовности всем приносит радость".
Организаторы просят гостей соблюдать обязательные меры безопасности: собаки должны быть на поводках и в намордниках; кошки в переносках или клетках.
Событие пройдет в зале "Амбер Плаза" 29 сентября с 12.00 до 19.00. Церемония благословения начнется в 16.00.
Не могу оставить их на улице! Как мальчик Ваня спасает бездомных животных
26 февраля, 15:24РИА Новости
Не могу оставить их на улице! Как мальчик Ваня спасает бездомных животныхШестилетний Ваня Шапранов, несмотря на свой юный возраст, уже помог сотне бездомных животных найти новых хозяев. Вместе с отцом он участвует в поисковых группах, спасая собак и кошек на улицах Владикавказа от холода и голода. Потом выхаживает их и помогает обрести новый дом.
1200113
Обсудить 1
Религия и мировоззрениедомашние животныебездомные животныеНовости - Религия и мировоззрениеТибетМоскварелигияЖивотные в городе: бездомные, подобранные, домашниеОбщество
Рекомендуем
Тук тук на улице Джакарта
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек
РИА
Новости
Сурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов в МГТУ имени Баумана
В Москве откроют первую воскресную школу для глухих и слышащих детей
Учения МЧС
В Еврейской автономной области в поезде загорелись вагоны с углем
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Лента
новостей
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словенских переговоров. 10 сентября 2019
Медведев поздравил главных раввинов России с иудейским Новым годом
Антиамериканский рисунок в Тегеране
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Кирилл поздравил Белорусскую православную церковь с 30-летием
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Роль посредника в конституционном комитете Сирии будет выполнять только ООН
Город Амман, столица Иордании
Судебные власти Иордании заявили о прекращении забастовки учителей в стране
Пассажирский самолет в небе
СМИ: самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
Лента новостейМолния