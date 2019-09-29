День помощи животным с благословением тибетского ламы пройдет в Москве

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости, Артем Буденный. "День помощи животным с ламой Сопой Ринпоче", на котором домашние питомцы смогут получить благословение тибетского монаха, а их владельцам расскажут про уход за братьями меньшими, пройдет в российской столице в воскресенье.

"День помощи животным с ламой Сопой Ринпоче" - праздник для всех, кто неравнодушен к судьбам братьев наших меньших и готов оказать им посильную помощь как материальную, так и духовную: будут лекции про животных, состоится выставка кошек, которых подобрали на улице, можно будет взять себе домашнего питомца", - сообщила РИА Новости организатор мероприятия, директор фондов "Сохраним Тибет" и "Кошка ветра" Юлия Жиронкина.

Гости смогут получить консультацию ветеринаров, послушать лекции "Школы зооволонтера", посетить выставку кошек, художественную и фотовыставку. А для детей организуют игру "Юный ветеринар".

На лекциях можно будет узнать о психологии животных, а также о методах лечения и ухода за ними на улице и дома. Еще специалисты расскажут об отношении к кошкам на Руси и обобщат "международный опыт общения с кошками на улице".

Также на празднике лама Сопа Ринпоче благословит братьев меньших. Он всемирно известен проведением таких церемоний. Кроме "квартирной" живности можно встретить даже коров, лошадей, оленей, воробьев и рыб. Впрочем, если привезти животное не получится, для благословения годится корм, или вода, а еще можно сделать пожертвование на содержание подобранных на улице животных, отмечают организаторы.

"Будда перерождался много раз, прежде чем достичь полного пробуждения. И в каждом перерождении он совершал подвиг. Например, он отдал свое тело голодной тигрице, чтобы она смогла спасти себя и тигрят. Это чудесный образ для любого зоозащитника: уметь выйти за пределы собственной личности, каких-то узких интересов, пожертвовав собой, своим временем, деньгами, усилиями, спасти другую жизнь. Если бы зоозащитники знали об этой легенде, она бы их восхитила", - сказала РИА Новости Юлия Жиронкина.

Она заметила, что спасание животных, зачастую включает в себя дорогие ветеринарные услуги, "потому что животное на улице, как правило, больное, зачастую его сбила машина, и требуется операция. Чтобы его спасти, постоянно нужно чем-то жертвовать".

Говоря о своем фонде "Кошка ветра", она отметила, что название позаимствовала. "В буддизме есть мифическое животное "Конь ветра". Считается, что когда читают молитвы, связанные с этим животным, - это на удачу. Мы обыграли этот символ и придумали "Кошка ветра", считая, что всякий, кто спасает с улицы кошку, собачку, заботясь о другом существе, так же приносит удачу и радость самому себе", - пояснила Юлия. По ее словам, два года назад в таком же мероприятии участвовали зоозащитники не буддисты, и оказалось, что "сочетание заботы о животных и духовности всем приносит радость".

Организаторы просят гостей соблюдать обязательные меры безопасности: собаки должны быть на поводках и в намордниках; кошки в переносках или клетках.