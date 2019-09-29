Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит по 4 октября.

"Поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана – наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю. Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждает их заботиться о чистоте своих помыслов и поступков", - говорится в телеграмме.

Путин отметил важность того, что еврейские организации с уважением относятся к историческому, культурному и духовному наследию предков, а также приобщают молодежь к отеческим традициям и обычаям. Он добавил, что организации заслуживают искреннего признания за активное участие в общественной жизни, реализации социальных и благотворительных инициатив и поддержании межрелигиозного и межнационального диалога.