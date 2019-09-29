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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

09:39 29.09.2019 (обновлено: 15:51 29.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит по 4 октября.
"Поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана – наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю. Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждает их заботиться о чистоте своих помыслов и поступков", - говорится в телеграмме.
Путин отметил важность того, что еврейские организации с уважением относятся к историческому, культурному и духовному наследию предков, а также приобщают молодежь к отеческим традициям и обычаям. Он добавил, что организации заслуживают искреннего признания за активное участие в общественной жизни, реализации социальных и благотворительных инициатив и поддержании межрелигиозного и межнационального диалога.
"Искренне желаю, чтобы наступающий год принёс вам благополучие, счастье и процветание", - заключил президент.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияРош Ха-ШанаВладимир ПутинОбщество
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