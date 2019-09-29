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РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидаются дожди

09:30 29.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква после дождя
Москва после дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва после дождя. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Пасмурная дождливая погода ожидает москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до 12 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода будет преимущественно облачная, пройдут небольшие дожди, температура в Москве плюс 10-12, по области от 8 до 13 градусов", - сказал Леус.
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Метеоролог также добавил, что ветер юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
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