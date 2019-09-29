В Москве в воскресенье ожидаются дожди

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Пасмурная дождливая погода ожидает москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до 12 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода будет преимущественно облачная, пройдут небольшие дожди, температура в Москве плюс 10-12, по области от 8 до 13 градусов", - сказал Леус.