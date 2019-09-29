В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи, пишет В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи, пишет Fox35

Восьмимесячный щенок по кличке Зевс пожертвовал собой, чтобы спасти двух мальчиков, которые чистили его миску для воды во дворе дома. В этот момент к ним незаметно подползла ядовитая коралловая змея.

Пес заметил опасность и бросился на змею, оторвав ей голову, однако та в ходе схватки успела несколько раз его укусить. Зевса немедленно доставили в клинику, однако ветеринарам не удалось спасти ему жизнь.