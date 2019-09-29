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РИА Новости

В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи

09:07 29.09.2019 (обновлено: 11:55 29.09.2019)
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Питбуль Зевс умирает от укусов ядовитой змеи
Питбуль Зевс умирает от укусов ядовитой змеи
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи, пишет Fox35.
Восьмимесячный щенок по кличке Зевс пожертвовал собой, чтобы спасти двух мальчиков, которые чистили его миску для воды во дворе дома. В этот момент к ним незаметно подползла ядовитая коралловая змея.
Пес заметил опасность и бросился на змею, оторвав ей голову, однако та в ходе схватки успела несколько раз его укусить. Зевса немедленно доставили в клинику, однако ветеринарам не удалось спасти ему жизнь.
Родители мальчиков описали щенка как "самого преданного пса" и отметили, что их сыновья обязаны ему жизнью.
Машина службы скорой помощи в США
27 сентября 2018, 09:42РИА Новости
Американец спас внука ценой своей жизни
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Обсудить 7
СШАВ мире
Популярные комментарии
Это змея от питбуля защищалась. У неё прав на планету Земля больше, она генетически старше всех..
29 сентября, 10:47
vvab6
1000014
Щенок руководствовался исключительно инстинктами, у него и в мыслях не было за кого то там заступаться! К тому же он понятия не имел что это змея ядовитая и можно погибнуть! Так что не пишите то чего нет!
29 сентября, 10:48
Дмитрий Панов
2000010
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