СМИ: самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок

АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости. Частный самолет, на котором президент Кипра Никос Анастасиадис и кипрская делегация возвращались после Генассамблеи ООН, из-за неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка, сообщает кипрский телеканал Частный самолет, на котором президент Кипра Никос Анастасиадис и кипрская делегация возвращались после Генассамблеи ООН, из-за неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка, сообщает кипрский телеканал Sigma

Во время полета возникла проблема с лобовым стеклом и пилот из соображений безопасности решил вернуться в Нью-Йорк.

Самолет благополучно приземлился около 1.40 ночи по кипрскому времени (совпадет с московским) в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщает телеканал.