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РИА Новости

СМИ: самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок

09:05 29.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости. Частный самолет, на котором президент Кипра Никос Анастасиадис и кипрская делегация возвращались после Генассамблеи ООН, из-за неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка, сообщает кипрский телеканал Sigma.
Во время полета возникла проблема с лобовым стеклом и пилот из соображений безопасности решил вернуться в Нью-Йорк.
Самолет благополучно приземлился около 1.40 ночи по кипрскому времени (совпадет с московским) в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщает телеканал.
Ожидается, что президент и делегация вылетят на Кипр в воскресенье днем.
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Вчера, 10:28РИА Новости
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Никос АнастасиадисКипрНью-Йорк (город)В мире
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