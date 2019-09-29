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РИА Новости

Более 70 человек стали жертвами сильнейших ливней на севере Индии

08:54 29.09.2019
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© AP Photo / Ajit SolankiСезон дождей в Индии
Сезон дождей в Индии
© AP Photo / Ajit Solanki
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере 73 человека погибли за минувшую неделю в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за наводнений и оползней, спровоцированных сильнейшими ливнями, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экстренные службы региона.
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Согласно этим данным, только на востоке штата за прошедшие несколько дней выпало от 84 до 102 миллиметров осадков, что существенно превышает среднестатистический показатель для данного времени года.
Непогода затронула и соседние штаты: Бихар, Уттаракханд и Раджастан. Разгул стихии привёл к отмене ряда поездов и авиарейсов по всей северной Индии. Кроме того, по той же причине занятия в школах в этих штатах отменены вплоть до 30 сентября.
Правительство Уттар-Прадеша распорядилось о выплате компенсаций семьям погибших в размере 400 тысяч рупий на каждую (порядка 5,8 тысячи долларов США). Прогноз погоды на ближайшие несколько суток тем временем неутешителен - синоптики предупреждают об "очень сильных дождях" здесь в последующие дни и призывают граждан оставаться дома.
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