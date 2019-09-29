Более 70 человек стали жертвами сильнейших ливней на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере 73 человека погибли за минувшую неделю в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за наводнений и оползней, спровоцированных сильнейшими ливнями, сообщает телеканал По меньшей мере 73 человека погибли за минувшую неделю в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за наводнений и оползней, спровоцированных сильнейшими ливнями, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экстренные службы региона.

Согласно этим данным, только на востоке штата за прошедшие несколько дней выпало от 84 до 102 миллиметров осадков, что существенно превышает среднестатистический показатель для данного времени года.

Непогода затронула и соседние штаты: Бихар, Уттаракханд и Раджастан. Разгул стихии привёл к отмене ряда поездов и авиарейсов по всей северной Индии. Кроме того, по той же причине занятия в школах в этих штатах отменены вплоть до 30 сентября.