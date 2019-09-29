ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики четыре раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 27 сентября украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 28 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.