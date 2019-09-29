В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах

ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Первые избирательные участки на парламентских выборах открылись в Австрии.

Некоторые из них начали работать в 6.00 (7.00 мск), другие - в 10.00 (11.00 мск), когда отдельные пункты уже закрываются. Власти республики официально разрешают коммунам и городам самостоятельно устанавливать время работы участков. Однако ожидается, что к 17.00 (18.00 мск) все участки уже закроются и начнется подсчет голосов.

В состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.

Согласно прогнозам, с 33-34% голосов избирателей лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии (22%), Австрийская партия свободы (АПС) с 20%, праволиберальная NEOS (8%) и "Зеленые" (13%).