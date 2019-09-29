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РИА Новости

В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах

07:05 29.09.2019
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CC BY 2.0 / Christine Webster / WienАвстрия
Австрия
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Первые избирательные участки на парламентских выборах открылись в Австрии.
Некоторые из них начали работать в 6.00 (7.00 мск), другие - в 10.00 (11.00 мск), когда отдельные пункты уже закрываются. Власти республики официально разрешают коммунам и городам самостоятельно устанавливать время работы участков. Однако ожидается, что к 17.00 (18.00 мск) все участки уже закроются и начнется подсчет голосов.
В состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.
Согласно прогнозам, с 33-34% голосов избирателей лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии (22%), Австрийская партия свободы (АПС) с 20%, праволиберальная NEOS (8%) и "Зеленые" (13%).
В республике в этот день избирательным правом смогут воспользоваться все граждане старше 16 лет или, по последним подсчетам МВД, 6 369 796 человек.
Здание парламента Австрии в Вене
01:02РИА Новости
Процедура выборов в парламент Австрии
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