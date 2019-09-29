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РИА Новости

Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель

06:58 29.09.2019 (обновлено: 14:24 29.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский, согласившись с американским лидером Дональдом Трампом по поводу того, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил немецкое правительство, пишет еженедельник Spiegel.
Дипломатические усилия Меркель в телефонном разговоре Трампа с Зеленским к неудовольствию Берлина не были оценены ни единым словом, подчеркивает журнал.
"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", — напомнил лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.
Теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается "склеить осколки", отмечается в статье. По его словам, президент Зеленский ценит "огромное личное участие канцлера Германии".
Несмотря на недовольство Зеленским, правительство Германии возлагает вину за ситуацию на Вашингтон, указывает Spiegel. Разговор двух президентов продемонстрировал, что Трамп использует свою власть "в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы", полагает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. В свою очередь Мютцених считает, что Трамп остался верен девизу о том, что "лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров".
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
26 сентября, 12:26Акценты
Неправда! Европа открестилась от обвинений Трампа в бездействии на УкраинеВот так поговорили! Телефонная беседа Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стала причиной не только запуска процедуры импичмента президента США.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента. Как следует из расшифровки, украинский лидер пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, США поддерживают Украину сильнее, чем европейские страны.
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
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Эммануэль МакронДональд ТрампDer SpiegelАнгела МеркельГерманияЕвропаСШАУкраинаВ мире
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29 сентября, 07:25
РСРоман Славянский
931690007
Не, ну тут Зеленский конечно прав. Меркель и Макрон мало делают для Украины, для достижения мира на Донбассе. Вот посудите сами. Германия и Франция являются гарантами Украины в Минских соглашениях. Они гарантировали всему миру, что Украины будет выполнять эти соглашения. Украина их не выполняет. И Меркель и Макрон, по этому поводу не принимают ни каких действий, как гаранты. А Вот если бы Германия и Франция надавили бы на Украину, ввели санкции, экономические, политические, принудили бы её к выполнению договорённостей. Вот тогда бы наступил мир. Так что прав Зеленский, говоря что Меркель и макрон мало делают для Украины. 100% прав. Хотя, почему Германия и Франция не воздействует на Украину? Да потому что на них, как на гарантов, не давит Россия. Путин не применяет санкции уже по отношению к ним самим. Вот и получается, кто во всём виноват? Правильно, виновата Россия и лично Путин.
29 сентября, 07:33
НЕНикита Ермаков
1166722211
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