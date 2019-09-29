Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский, согласившись с американским лидером Дональдом Трампом по поводу того, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил немецкое правительство, пишет еженедельник Украинский президент Владимир Зеленский, согласившись с американским лидером Дональдом Трампом по поводу того, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил немецкое правительство, пишет еженедельник Spiegel

Дипломатические усилия Меркель в телефонном разговоре Трампа с Зеленским к неудовольствию Берлина не были оценены ни единым словом, подчеркивает журнал.

"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", — напомнил лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

Теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается "склеить осколки", отмечается в статье. По его словам, президент Зеленский ценит "огромное личное участие канцлера Германии".

Несмотря на недовольство Зеленским, правительство Германии возлагает вину за ситуацию на Вашингтон, указывает Spiegel. Разговор двух президентов продемонстрировал, что Трамп использует свою власть "в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы", полагает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. В свою очередь Мютцених считает, что Трамп остался верен девизу о том, что "лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров".

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента. Как следует из расшифровки, украинский лидер пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, США поддерживают Украину сильнее, чем европейские страны.