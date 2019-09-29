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РИА Новости

СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон

06:27 29.09.2019 (обновлено: 14:40 29.09.2019)
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© AFP 2019 / Angela WeissАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон
Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон
© AFP 2019 / Angela Weiss
Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Госдепартамент США активизировал расследование дела, связанного с ведением Хиллари Клинтон служебной переписки через личный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах, сообщает газета The Washington Post.
По данным издания, за последние недели следователи из Бюро дипломатической безопасности (подразделение Госдепартамента) связались с 130 бывшими и нынешними сотрудниками Госдепа, которых уведомили о том, что электронные письма, отправленные ими несколько лет назад, задним числом получили гриф секретности и теперь представляют "потенциальное нарушение безопасности".
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
29 августа 2018, 07:45РИА Новости
Трамп призвал ФБР и минюст расследовать взлом сервера Клинтон
Следователи стали связываться с бывшими сотрудниками внешнеполитического ведомства около 18 месяцев назад, после чего "прекратили усилия", но вновь активизировали их в прошлом месяце. Как отмечает издание, подобный "шквал активности" вокруг дела представляет "новый фронт", на котором администрация Трампа может столкнуться с обвинениями в использовании власти против своих политических противников. Отмечается тем не менее, что лицам, которые сейчас оказались в поле зрения следователей, не грозит уголовное преследование, однако многие из них опасаются, что результаты расследования могут навредить их репутации.
В Госдепе заявили, что следуют стандартному протоколу в расследовании, которое началось при администрации Обамы. "Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме", — сказал изданию высокопоставленный чиновник ведомства.
Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на ее популярность в преддверии президентских выборов — 2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.
Хиллари Клинтон
25 сентября, 20:25РИА Новости
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
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Государственный департамент СШАХиллари КлинтонСШАВ мире
Популярные комментарии
Это рука Кремля управляла Хилари Клинтон, когда она отправляла письма через не «демократичный» сервер. Путин так всегда делает, когда ему скучно.
29 сентября, 07:13
РСРоман Славянский
10520001
Буш, Клинтон, Буш, Обама с госсекретарём Клинтон, потом президентом опять должна была стать Клинтон, но Трамп им всё сломал, за это его и травят с самого начала президентства. Так кто там рассказывает о сменяемости власти в США?
29 сентября, 08:57
Андрей Белов
1210001
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