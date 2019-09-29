Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином", - написал Пушков.
По его словам, Германии явно не понравился одобрительный комментарий Зеленского на высказывание Трампа о том, что немецкий канцлер "мало делает" для Украины.
"Меркель это точно не оценила", - заключил сенатор.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента. Как следует из расшифровки, украинский лидер пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, США поддерживают Украину сильнее, чем европейские страны.
26 сентября, 20:05РИА НовостиЗеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель