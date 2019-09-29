Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T06:45Z
https://ria.ru/20190929/1559246458.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/18/1555381884_0:0:3125:1759_1036x0_80_0_0_719dc388f444388e47bac415025a698e.jpg
РИА Новости

Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель

06:25 29.09.2019 (обновлено: 06:45 29.09.2019)
71974
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином", - написал Пушков.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
01:35РИА Новости
Трамп заявил, что слова Зеленского должны покончить с "охотой на ведьм"
По его словам, Германии явно не понравился одобрительный комментарий Зеленского на высказывание Трампа о том, что немецкий канцлер "мало делает" для Украины.
"Меркель это точно не оценила", - заключил сенатор.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента. Как следует из расшифровки, украинский лидер пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, США поддерживают Украину сильнее, чем европейские страны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
26 сентября, 20:05РИА Новости
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
38513415191841
Обсудить 17
Дональд ТрампАлексей ПушковВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеленскому дали образование ,но получил ли он его вопрос,Есть такая русская пословица;-не плюй в колодец ,в котором придется водицы напиться,но комикам это невдомек
29 сентября, 07:31
Александр Некрасов
3700002
Пушков выдаёт желаемое за действительное! Слишком велика значимость Украины,а значит и Зеленского,в текущем моменте,как огромный жупел в противодействии России.
29 сентября, 07:57
алексей
4221017
Рекомендуем
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Лента
новостей
Екатерина Конопенко
Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
Питбуль Зевс умирает от укусов ядовитой змеи
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
Стиральная машина
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Хирурги проводят операцию
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Президент Украины Владимир Зеленский
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Смартфон
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
Лента новостейМолния