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РИА Новости

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

06:10 29.09.2019 (обновлено: 14:46 29.09.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей", — сказал Зариф.

При этом он добавил, что "любую войну, которую США начинают, они не могут закончить".
Иранский министр также призвал администрацию Дональда Трампа не пытаться решить конфликты на Ближнем Востоке силой.
Ранее Зариф раскритиковал решение США перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, назвав такой шаг "позерством".
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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.
В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
Популярные комментарии
да их эти потуги на войны то не тянут, так, отбирание леденцов у заведомо слабых детей. Не нюхали они войну. А если и нюхали, то по щам получили как следует.
29 сентября, 06:29
Александр Сергеевич
1110002
И походу у них это не плохо выходит где хорошим словечком а где щелбона хорошего дадут США а где коленком под зад хорошая работа у Иранцев выходит
29 сентября, 07:04
ISIg Super
720001
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