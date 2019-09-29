Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян

"Насколько мы знаем, мы — единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого", — сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.