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РИА Новости

Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян

06:08 29.09.2019 (обновлено: 14:59 29.09.2019)
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© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части Галактики не существует.

"Насколько мы знаем, мы — единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого", — сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.

Трансляция мероприятия велась на сайте SpaceX.
Рассказы о том, что военные прячут пришельцев в так называемой Зоне 51, к штурму которой недавно призывали в интернете, он назвал популярным мемом.
При этом Маск напомнил, что у человечества осталось "всего 700 миллионов лет", чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце. В этой связи он призвал осваивать космос и другие планеты.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
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Илон МаскКосмосSpaceXСШАРИА Наука
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