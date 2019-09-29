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РИА Новости

США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции

05:23 29.09.2019
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© REUTERS / Patrick Kovarik/PoolЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© REUTERS / Patrick Kovarik/Pool
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США на похоронах экс-президента Франции Жака Ширака будет представлять посол во Франции и княжестве Монако Джейми Маккорт, говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.
Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс. 30 сентября объявлено днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме Инвалидов.
Как сообщала ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец, в церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 глав государства и правительств. Среди них президент России Владимир Путин, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Жак Ширак
Вчера, 16:22Радио Sputnik
Около 30 глав государств примут участие в церемонии прощания с Шираком
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