США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США на похоронах экс-президента Франции Жака Ширака будет представлять посол во Франции и княжестве Монако Джейми Маккорт, говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.
Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс. 30 сентября объявлено днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме Инвалидов.
Как сообщала ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец, в церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 глав государства и правительств. Среди них президент России Владимир Путин, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.