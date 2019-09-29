США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции

Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс. 30 сентября объявлено днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме Инвалидов.