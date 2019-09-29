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РИА Новости
Туризм

Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России

05:10 29.09.2019 (обновлено: 12:41 29.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВелосипедист
Велосипедист
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Велосипедист. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России. Об этом сообщает немецкая газета Augsburger Allgemeine.
Путешествие заняло 11 дней, за которые 68-летний немец и его напарник-россиянин проехали более тысячи километров, испытав, таким образом, участок международного велосипедного маршрута R-1.
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По словам Крика, иногда им мешала погода. "Пять часов (езды на велосипеде. — Прим. ред.) под проливным дождем при температуре четыре-пять градусов — то еще удовольствие", — отметил он.
Кроме того, качество дорог сильно отличалось в разных местах: иногда они были неасфальтированными и "слякотными", а временами отлично развитыми, добавил путешественник. В целом Крик оценил будущий участок велосипедного маршрута как "хороший и очень продуманный“.
С трудноразрешимыми проблемами, отметил немец, за время поездки он ни разу не столкнулся. Велосипедисты посещали достопримечательности, а также общались с местными жителями. При этом на Крика произвели впечатление люди, которые встречали путников с теплом и гостеприимством. Так, одна бабушка подарила ему целое ведро яблок.
По словам Крика, у него остались хорошие впечатления о России. "Это огромная страна со множеством жителей, которые имеют совершенно разные потребности и восприятие", — считает турист.
Кульминацией всего путешествия для немца стала поездка по Москве, а его конечным пунктом — Красная площадь. "Это было настоящее событие", — заключил Крик.
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ТуризмГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Читать нужно внимательно, написано же: "...участок международного велосипедного маршрута R-1..."
29 сентября, 05:26
Игорь 123
1000001
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