Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России. Об этом сообщает немецкая газета Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России. Об этом сообщает немецкая газета Augsburger Allgemeine

Путешествие заняло 11 дней, за которые 68-летний немец и его напарник-россиянин проехали более тысячи километров, испытав, таким образом, участок международного велосипедного маршрута R-1.

По словам Крика, иногда им мешала погода. "Пять часов (езды на велосипеде. — Прим. ред.) под проливным дождем при температуре четыре-пять градусов — то еще удовольствие", — отметил он.

Кроме того, качество дорог сильно отличалось в разных местах: иногда они были неасфальтированными и "слякотными", а временами отлично развитыми, добавил путешественник. В целом Крик оценил будущий участок велосипедного маршрута как "хороший и очень продуманный“.

С трудноразрешимыми проблемами, отметил немец, за время поездки он ни разу не столкнулся. Велосипедисты посещали достопримечательности, а также общались с местными жителями. При этом на Крика произвели впечатление люди, которые встречали путников с теплом и гостеприимством. Так, одна бабушка подарила ему целое ведро яблок.

По словам Крика, у него остались хорошие впечатления о России. "Это огромная страна со множеством жителей, которые имеют совершенно разные потребности и восприятие", — считает турист.