Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 29 сен - РИА Новости. Сириец Махмуд Ясин рассказал РИА Новости, как вместе с наемными рабочими собирает томаты и огурцы на восстановленной после войны ферме.

"Земля здесь очень сухая, нужно много поливать. Воду - до ста литров в минуту - мы качаем из скважины с помощью насоса, а он потребляет два литра дизельного топлива в час", - говорит фермер.

Махмуд вспоминает времена, когда Алеппо контролировали боевики, он рассказывает, что во время сильных боев работать было опасно и практически невозможно.

"Боевики перекрывали дороги. Даже если мы собирали урожай и отправляли его на продажу, мы никогда не знали, вернется ли машина", - говорит фермер. Но едва город с окрестностями был освобожден, он вместе в рабочими вернулся, и в самое короткое время ферма была восстановлена.

Сейчас собранные помидоры отвозят на один из консервных заводов, восстановивших работу в послевоенное время. "Мы делаем из них томатную пасту. Репутацией дорожим, ведь нашу продукцию знают и любят. В месяц производим 20-25 тонн", - рассказывает рабочий Али Хайер.

Томатная паста в Сирии - продукт востребованный, причем, пожалуй, даже больше, чем в России. Здесь, в Алеппо, ее производят менее чем в десятке километров от поля. Затем пасту превращают в кетчуп и томатный сок.