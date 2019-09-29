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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо

05:09 29.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 29 сен - РИА Новости. Сириец Махмуд Ясин рассказал РИА Новости, как вместе с наемными рабочими собирает томаты и огурцы на восстановленной после войны ферме.
"Земля здесь очень сухая, нужно много поливать. Воду - до ста литров в минуту - мы качаем из скважины с помощью насоса, а он потребляет два литра дизельного топлива в час", - говорит фермер.
Махмуд вспоминает времена, когда Алеппо контролировали боевики, он рассказывает, что во время сильных боев работать было опасно и практически невозможно.
"Боевики перекрывали дороги. Даже если мы собирали урожай и отправляли его на продажу, мы никогда не знали, вернется ли машина", - говорит фермер. Но едва город с окрестностями был освобожден, он вместе в рабочими вернулся, и в самое короткое время ферма была восстановлена.
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Сейчас собранные помидоры отвозят на один из консервных заводов, восстановивших работу в послевоенное время. "Мы делаем из них томатную пасту. Репутацией дорожим, ведь нашу продукцию знают и любят. В месяц производим 20-25 тонн", - рассказывает рабочий Али Хайер.
Томатная паста в Сирии - продукт востребованный, причем, пожалуй, даже больше, чем в России. Здесь, в Алеппо, ее производят менее чем в десятке километров от поля. Затем пасту превращают в кетчуп и томатный сок.
Сельскохозяйственный сезон в Сирии еще не окончен - по всей стране в конце сентября дневная температура превышает 30 градусов. При этом на предприятии в Алеппо, как и на множестве заводов-конкурентов, уже сейчас задумываются над увеличением объемов продукции и о новых рабочих руках.
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Война в СирииСирияАлеппо
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