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РИА Новости

Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship

04:54 29.09.2019 (обновлено: 06:21 29.09.2019)
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© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
"Этот корабль поднимется на высоту 65 тысяч футов, это около 20 километров, и вернется на землю примерно через 1-2 месяца", - сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.
Трансляция мероприятия велась на сайте SpaceX.
Маск отметил, что Starship относится к ракетам многоразового использования. Возвращаться на Землю он будет не вертикально.
"Он будет спускаться на гиперзвуковой скорости под углом 60 градусов, потом начинает падать и падает, как скайдайвер, просто контролирует себя, а потом поворачивается (соплами к Земле - ред.) и садится", - описал это глава SpaceX, рукой изобразив, как это будет происходить.
По его словам, у ракеты три подвижных двигателя, которые могут отклоняться на 15 градусов, и три статичных.
Корпус сделан из нержавеющей стали. По прочности использованный там сорт стали не уступает композитным материалам, заверил Маск, а по стоимости - дешевле в 50 раз. При этом он достаточно легок и обладает необходимыми характеристиками термоустойчивости, чтобы выдержать многократные нагревы и охлаждения. Это также позволяет использовать довольно тонкий слой термозащитной плитки на поверхности.
“Очевидно, что я влюблен в сталь”, - пошутил Маск.
Ранее SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship: аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
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Илон МаскКосмосSpaceXРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
"Корпус сделан из нержавеющей стали. По прочности использованный там сорт стали не уступает композитным материалам, заверил Маск" А с какой помпой Илон нам рассказывал несколько лет назад что его Старшип будет сделан из композитных материалов а не из какого-то там устаревшего алюминия и уж тем более никому не нужной стали =))) Но одно дело инвесторам лапшу на уши вешать а другое дело в реальном мире что-то работающее сотворить. Короче, "не шмогла".
29 сентября, 06:41
СССергей Смирнов
1300005
Про Рапторы его я вообще молчу. Помню как Илоша соловьём заливался что его двигатели будут чуть ли не 10 000 килоньютонов выдавать. А что мы видим в итого? И 2000 не набирается. Хорошо хоть так. Пусть в 5 раз меньше, но хоть работают. Точнее, наверное будут работать, точно ещё никто не знает.
29 сентября, 07:08
СССергей Смирнов
610003
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