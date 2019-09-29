Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.

"Этот корабль поднимется на высоту 65 тысяч футов, это около 20 километров, и вернется на землю примерно через 1-2 месяца", - сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.

Трансляция мероприятия велась на сайте SpaceX.

Маск отметил, что Starship относится к ракетам многоразового использования. Возвращаться на Землю он будет не вертикально.

"Он будет спускаться на гиперзвуковой скорости под углом 60 градусов, потом начинает падать и падает, как скайдайвер, просто контролирует себя, а потом поворачивается (соплами к Земле - ред.) и садится", - описал это глава SpaceX, рукой изобразив, как это будет происходить.

По его словам, у ракеты три подвижных двигателя, которые могут отклоняться на 15 градусов, и три статичных.

Корпус сделан из нержавеющей стали. По прочности использованный там сорт стали не уступает композитным материалам, заверил Маск, а по стоимости - дешевле в 50 раз. При этом он достаточно легок и обладает необходимыми характеристиками термоустойчивости, чтобы выдержать многократные нагревы и охлаждения. Это также позволяет использовать довольно тонкий слой термозащитной плитки на поверхности.

“Очевидно, что я влюблен в сталь”, - пошутил Маск.

Ранее SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship: аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.