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РИА Новости

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров

04:02 29.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре за минувшие сутки опустился ниже семи метров, установившись на отметке 696 сантиметров, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"За прошедшие сутки уровень воды в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре опустился на 13 сантиметров и пересек отметку в семь метров. По состоянию на утро 29 сентября 2019 года он составляет 696 см", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС по региону.
По данным МЧС, под воздействием паводка остаются 95 жилых домов в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский. Кроме того, подтоплено 487 участков.
Комсомольск-на-Амуре
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