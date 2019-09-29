Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре за минувшие сутки опустился ниже семи метров, установившись на отметке 696 сантиметров, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"За прошедшие сутки уровень воды в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре опустился на 13 сантиметров и пересек отметку в семь метров. По состоянию на утро 29 сентября 2019 года он составляет 696 см", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС по региону.
По данным МЧС, под воздействием паводка остаются 95 жилых домов в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский. Кроме того, подтоплено 487 участков.