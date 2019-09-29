Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров

"За прошедшие сутки уровень воды в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре опустился на 13 сантиметров и пересек отметку в семь метров. По состоянию на утро 29 сентября 2019 года он составляет 696 см", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС по региону.