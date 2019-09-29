Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 29 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Умеренная физическая активность поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, для этого в день необходимо проходить около 10 тысяч шагов, рассказал РИА Новости директор подразделения по продвижению программ в области здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рудигер Крех.

"Активный образ жизни хорошо сказывается на здоровье и предотвращает неинфекционные заболевания, в том числе заболевания сердца. Все взрослые должны в общей сложности посвящать 150 минут в неделю умеренной физической активности. Чем больше, тем лучше для вашего здоровья", - сказал он.

По словам Креха, даже средняя активность будет полезной, поэтому начать укреплять свое здоровье может каждый, не зависимо от возраста.

"Десять тысяч шагов в день – примерное количество дополнительных шагов, который человек должен пройти в день, чтобы достичь рекомендуемого уровня активности. Это примерная цифра, так как четкое количество дополнительных шагов для каждого будет зависеть от существующего уровня активности человека и того, есть ли у него другая активность", - отметил эксперт.

Крех добавил, что подсчет шагов, которые мы проходим в день, является очень хорошим инструментом по измерению ежедневной активности. Особенно информативно это будет для тех, кто ведет сидячий образ жизни, добирается до работы на машине и не занимается никакой другой активностью или спортом.