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РИА Новости

Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ

03:13 29.09.2019
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© Depositphotos / lzfДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки
© Depositphotos / lzf
ЖЕНЕВА, 29 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Умеренная физическая активность поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, для этого в день необходимо проходить около 10 тысяч шагов, рассказал РИА Новости директор подразделения по продвижению программ в области здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рудигер Крех.
"Активный образ жизни хорошо сказывается на здоровье и предотвращает неинфекционные заболевания, в том числе заболевания сердца. Все взрослые должны в общей сложности посвящать 150 минут в неделю умеренной физической активности. Чем больше, тем лучше для вашего здоровья", - сказал он.
По словам Креха, даже средняя активность будет полезной, поэтому начать укреплять свое здоровье может каждый, не зависимо от возраста.
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"Десять тысяч шагов в день – примерное количество дополнительных шагов, который человек должен пройти в день, чтобы достичь рекомендуемого уровня активности. Это примерная цифра, так как четкое количество дополнительных шагов для каждого будет зависеть от существующего уровня активности человека и того, есть ли у него другая активность", - отметил эксперт.
Крех добавил, что подсчет шагов, которые мы проходим в день, является очень хорошим инструментом по измерению ежедневной активности. Особенно информативно это будет для тех, кто ведет сидячий образ жизни, добирается до работы на машине и не занимается никакой другой активностью или спортом.
По данным ВОЗ, каждый год от неинфекционных заболеваний умирает 41 миллион человек (порядка 71% от общей смертности в мире). Одна из основных причин смертности приходится на сердечнососудистые заболевания - 17,9 миллиона человек. За ними следуют раковые заболевания (9 миллионов случаев), респираторные заболевания (3,9 миллиона случаев) и диабет (1,6 миллиона случаев).
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ПМГМУ имени И.М. Сеченова, директор клиники им А.А. Остроумова, профессор Юрий Беленков
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