На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП

ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. По меньше мере 36 человек погибли, еще 36 пострадали в результате крупного ДТП в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел утром 28 сентября в городском округе Исин, когда автобус, в котором находились 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

По данным полиции, в результате ДТП 36 человек погибли, еще 36 пострадали, из них девять человек находятся в тяжелом состоянии.