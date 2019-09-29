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РИА Новости

На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП

03:07 29.09.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. По меньше мере 36 человек погибли, еще 36 пострадали в результате крупного ДТП в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает местная полиция.
Инцидент произошел утром 28 сентября в городском округе Исин, когда автобус, в котором находились 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.
По данным полиции, в результате ДТП 36 человек погибли, еще 36 пострадали, из них девять человек находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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