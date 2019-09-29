Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Планировавшийся в конце 2019 года первый запуск трех связных космических аппаратов "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк отложен на следующий год, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что в ноябре состоится запуск трех "Гонцов-М" ракетой "Рокот". Затем в конце года планировалось запустить еще три "Гонца-М" ракетой "Союз-2.1б". В 2020 году предполагался еще один пуск "Союза-2.1б" с тремя "Гонцами-М", а в 2021-2022 годах шесть "Гонцов-М" намечалось вывести на орбиту двумя ракетами "Ангара-1.2" по три аппарата на каждой.

"Первый из двух запусков трех спутников "Гонец-М" ракетой "Союз-2.1б" отложен на 2020 год", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.

В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.