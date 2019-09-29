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РИА Новости

Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили

03:05 29.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М" на стенде компании ОАО "Информационные спутниковые системы"
Космический аппарат Гонец-М на стенде компании ОАО Информационные спутниковые системы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Планировавшийся в конце 2019 года первый запуск трех связных космических аппаратов "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк отложен на следующий год, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что в ноябре состоится запуск трех "Гонцов-М" ракетой "Рокот". Затем в конце года планировалось запустить еще три "Гонца-М" ракетой "Союз-2.1б". В 2020 году предполагался еще один пуск "Союза-2.1б" с тремя "Гонцами-М", а в 2021-2022 годах шесть "Гонцов-М" намечалось вывести на орбиту двумя ракетами "Ангара-1.2" по три аппарата на каждой.
"Первый из двух запусков трех спутников "Гонец-М" ракетой "Союз-2.1б" отложен на 2020 год", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.
В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.
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