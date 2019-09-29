У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту

По словам йеменских чиновников, паром отправился в рейс в среду, до пункта назначения он не дошел. Об исчезновении судна стало известно в субботу.

"После получения информации о пропавшем пароме мы сообщили необходимую информацию коалиции во главе с Саудовской Аравией, была начата поисково-спасательная операция", - приводит агентство слова представителя местных властей.

В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.