СМИ: разведка США перед скандалом с Трампом изменила порядок подачи жалоб

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Разведка США тайно изменила требования к подаче жалоб, исключив оттуда положение, что информация о предположительном правонарушении обязательно должна быть из первых рук, что сделало возможным подачу жалобы анонима на разговор президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает ресурс Разведка США тайно изменила требования к подаче жалоб, исключив оттуда положение, что информация о предположительном правонарушении обязательно должна быть из первых рук, что сделало возможным подачу жалобы анонима на разговор президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает ресурс The Federalist

"Это поднимает вопросы по поводу действий разведывательного сообщества в ситуации с подачей в августе жалобы против президента Дональда Трампа", - говорится в статье.

Автор материала сравнил новую и старую формы для подачи жалоб в случае, когда вопрос имеет "крайне важное" значение. Автор анонимного сообщения, которое стало поводом для парламентского расследования действий Трампа и возможного импичмента, открыто признает в тексте, что не был свидетелем разговора американского и украинского президентов. Если бы требования к жалобам не менялись, он просто не мог бы ее подать, пишет издание.

Новый вариант требований появился 24 сентября, всего за несколько дней до того, как текст жалобы был обнародован. Изменения в него были внесены в августе, однако точная дата не указана. Между тем жалоба на разговор датирована 12 августа.

"Вау, они попались. Прекратите охоту на ведьм немедленно!" - отреагировал на эту статью в своем Twitter Трамп.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.