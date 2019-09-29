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РИА Новости

США не планируют проводить делистинг китайских компаний с американских бирж

02:16 29.09.2019 (обновлено: 02:51 29.09.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты на данном этапе не планируют исключать ценные бумаги китайских компаний из списка торгов на американских фондовых биржах, заявила пресс-секретарь минфина США Моника Кроули.

"Администрация в настоящее время не рассматривает блокирование китайских компаний с целью недопуска до листинга акций на американских фондовых биржах. Мы приветствуем инвестиции в США", - говорится в заявлении, которое приводится в Twitter Кроули.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США. Также Белый дом рассматривает возможность ограничения потоков американских портфельных инвестиций в Китай. Эти данные появились на фоне подготовки к новому раунду торговых переговоров между США и Китаем, который начнется 10 октября в Вашингтоне.
Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
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