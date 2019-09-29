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РИА Новости

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

02:14 29.09.2019 (обновлено: 14:12 29.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкСтиральная машина
Стиральная машина
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Стиральная машина. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Соответствующие выводы ученых опубликованы на портале MedicalXpress.
К подобным выводам авторы исследования пришли после того, как сотрудники одной из больниц Бонна попросили ученых объяснить причину продолжительной эпидемии, разразившейся в медицинском учреждении.
Как выяснили ученые, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины есть множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии.
Бактерия сальмонелла
14 июня, 13:11РИА Новости
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Ученые пояснили, что данные бактерии, которые не уничтожаются при стирке в экономном режиме, поражают кишечник, вызывая тем самым колит и прочие проблемы с желудком.
Исследователи посоветовали людям не стирать в этом режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.
Ранее стало известно, что бактерии, вызывающие тяжелые формы энтероколита, приспособились к жизни в больницах, благодаря чему они все чаще вызывают вспышки трудноизлечимой диареи в их стенах.
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Популярные комментарии
Нас, в семье, трое детей. Мама всегда стирала хозяйственным мылом на стиральной доске До сих-пор не могу поверить в то, что мы чудом выжили.
29 сентября, 03:15
MMaestro201261
735121411
Интересно, за что, и кто, и какую "Зряплату" платит этим "ученым"?
29 сентября, 02:41
Александр Невский
601800015
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