Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Соответствующие выводы ученых опубликованы на портале Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Соответствующие выводы ученых опубликованы на портале MedicalXpress

К подобным выводам авторы исследования пришли после того, как сотрудники одной из больниц Бонна попросили ученых объяснить причину продолжительной эпидемии, разразившейся в медицинском учреждении.

Как выяснили ученые, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины есть множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии.

Ученые пояснили, что данные бактерии, которые не уничтожаются при стирке в экономном режиме, поражают кишечник, вызывая тем самым колит и прочие проблемы с желудком.

Исследователи посоветовали людям не стирать в этом режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.