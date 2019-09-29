Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении фактов

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении содержания стенограммы его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским ради дискредитации Трампа.

"Крошка Адам Шифф сжульничал и незаконно добавил свои выдуманные и сбивающие с толку слова в мой разговор по телефону с украинским президентом, чтобы выставить все так, будто я сделал что-то неправильно. А потом он с выражением зачитал эти слова Конгрессу и миллионам людей, оговорив и оклеветав меня. Он должен уйти в отставку из Конгресса!" - написал Трамп в своем Twitter.

Президент не уточнил, что именно он имеет в виду. В пятницу Шифф вел заседание своего комитета, где несколько часов давал показания и.о. Национальной разведки США Джозеф Магуайр. Темой была поданная на его имя жалоба анонимного разоблачителя, который усмотрел признаки давления со стороны Трампа на Зеленского в ходе разговора.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.