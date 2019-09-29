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РИА Новости

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

01:55 29.09.2019 (обновлено: 13:24 29.09.2019)
105281
© РИА Новости / Владимир ПесняСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
На первом месте оказался китайский OnePlus 7T. Как отмечает Business Insider, гаджет является лучшим по производительности среди Android-устройств в 2019 году, обладает красивым дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью.
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Вторым в списке идет iPhone 11 от компании Apple. Этот смартфон имеет отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру, указывает автор материала.
На третьей строчке расположилась другая модель OnePlus под названием 7 Pro. Ее отличают производительный процессор, хорошая камера, а также сверхбыстрая работа датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица.
Четвертое место рейтинга заняли два гаджета от корпорации Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Эти смартфоны, по мнению составителя рейтинга, обладают хорошей производительностью, неплохой автономностью и оснащены OLED-дисплеями.
На пятом месте оказалась еще одна модель OnePlus — 6T. Как и другие гаджеты данного производителя, она имеет отличную автономность, производительные датчики распознавания лица и отпечатков пальцев, а также сверхбыстрое зарядное устройство, пишет автор.
Кроме указанных моделей, в список вошли такие смартфоны, как Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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29 сентября, 05:41
xARTEMx Незнаев
15111018
Явно проплаченный рейтинг. Очень топорно сработано.
29 сентября, 03:11
Nebannij Den
12110005
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