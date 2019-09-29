Опубликован рейтинг лучших смартфонов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Издание Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

На первом месте оказался китайский OnePlus 7T. Как отмечает Business Insider, гаджет является лучшим по производительности среди Android-устройств в 2019 году, обладает красивым дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью.

Вторым в списке идет iPhone 11 от компании Apple. Этот смартфон имеет отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру, указывает автор материала.

На третьей строчке расположилась другая модель OnePlus под названием 7 Pro. Ее отличают производительный процессор, хорошая камера, а также сверхбыстрая работа датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица.

Четвертое место рейтинга заняли два гаджета от корпорации Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Эти смартфоны, по мнению составителя рейтинга, обладают хорошей производительностью, неплохой автономностью и оснащены OLED-дисплеями.

На пятом месте оказалась еще одна модель OnePlus — 6T. Как и другие гаджеты данного производителя, она имеет отличную автономность, производительные датчики распознавания лица и отпечатков пальцев, а также сверхбыстрое зарядное устройство, пишет автор.