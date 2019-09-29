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РИА Новости

Трамп заявил, что слова Зеленского должны покончить с "охотой на ведьм"

01:35 29.09.2019 (обновлено: 02:00 29.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Слов президента Украины Владимира Зеленского, что лидер США Дональд Трамп не оказывал на него никакого давления в ходе июльского телефонного разговора, должно быть достаточно, чтобы положить конец претензиям демократов, считает Трамп.
Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него давления в ходе их разговора в июле этого года.

"Общение с новым и очень хорошим президентом Украины, который сказал фейковым новостям в ООН, что я не давил на него никак, ни в каком виде и ни в какой форме, должно было само по себе положить конец последней охоте на ведьм. Другие рассыпались в прах!" - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Так Трамп продолжил критику усилий демократов, которые инициировали парламентское расследование с целью довести дело до импичмента.
Ранее в свой выходной он опубликовал видеообращение с критикой демократов на фоне развития скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп
00:46РИА Новости
Трамп назвал "обманом" попытки демократов провести импичмент
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.
Неспортивное поведение
25 сентября, 16:34РИА Новости
Неспортивное поведение
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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