Трамп заявил, что слова Зеленского должны покончить с "охотой на ведьм"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

© AP Photo / Evan Vucci Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Слов президента Украины Владимира Зеленского, что лидер США Дональд Трамп не оказывал на него никакого давления в ходе июльского телефонного разговора, должно быть достаточно, чтобы положить конец претензиям демократов, считает Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него давления в ходе их разговора в июле этого года.

"Общение с новым и очень хорошим президентом Украины, который сказал фейковым новостям в ООН, что я не давил на него никак, ни в каком виде и ни в какой форме, должно было само по себе положить конец последней охоте на ведьм. Другие рассыпались в прах!" - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Так Трамп продолжил критику усилий демократов, которые инициировали парламентское расследование с целью довести дело до импичмента.

Ранее в свой выходной он опубликовал видеообращение с критикой демократов на фоне развития скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.