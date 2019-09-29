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Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении🙏 Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...😔 Подробно в моем сториз... Я выключила комменты. 👍 Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на Пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни Авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю😉🔥❤️ И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки...🌺 #анастасияволочкова
Волочкова возмутила пользователей Сети постом о Заворотнюк
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Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк, сопроводив пост подписью, которая взволновала поклонников актрисы.
"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе…", - говорилось в ее сообщении.
Пост Волочковой вызвал возмущение пользователей Instagram. В комментариях ей указали, что "о душе" молятся, когда человек умирает, а во время болезни нужно молиться "за здравие".
Через несколько часов после публикации балерина изменила формулировку, призвав молиться о Заворотнюк и надеяться на ее выздоровление, и закрыла комментарии.
В августе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.
На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.
Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют эти сообщения.