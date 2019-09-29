Лесные пожары в России в зоне активного тушения почти ликвидированы

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, уменьшилась за сутки до одного гектара, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат семь лесных пожаров на площади 33 гектара.

"На 0.00 мск 29.09.2019 на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади 1 га, по которому проводятся работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар действует на землях лесного фонда в Амурской области.

При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки было ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 130 гектаров.