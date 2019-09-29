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РИА Новости

Лесные пожары в России в зоне активного тушения почти ликвидированы

01:08 29.09.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, уменьшилась за сутки до одного гектара, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат семь лесных пожаров на площади 33 гектара.
"На 0.00 мск 29.09.2019 на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади 1 га, по которому проводятся работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар действует на землях лесного фонда в Амурской области.
При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки было ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 130 гектаров.
Пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 32.
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