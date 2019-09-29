В Словакии разбился истребитель МиГ-29

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу вечером вблизи города Злате-Моравце, пилот выжил, сообщает местная газета SME со ссылкой на представителя Минобороны страны Данку Цапакову.
Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нехватки топлива.
МиГ-29 (по кодификации НАТО Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях.
На вооружении ВВС Словакии состоят 11 истребителей данного типа.
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