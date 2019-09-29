В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нехватки топлива.

МиГ-29 (по кодификации НАТО Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях.