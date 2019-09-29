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РИА Новости

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

00:40 29.09.2019 (обновлено: 10:02 29.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель МиГ-29 . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу вечером вблизи города Злате-Моравце, пилот выжил, сообщает местная газета SME со ссылкой на представителя Минобороны страны Данку Цапакову.
Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нехватки топлива.
МиГ-29 (по кодификации НАТО Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях.
На вооружении ВВС Словакии состоят 11 истребителей данного типа.
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В Индии разбился истребитель МиГ-21
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Обсудить 12
МиГ-29СловакияВ мире
Популярные комментарии
У любой техники есть датчик топлива. Из-за не хватки топлива самолет разбивается, потому что пилот не рассчитал. Это ошибка пилота!!! Если вы в свой автомобиль не залили бензин, в этом виноваты только вы, а ваш автомобиль
29 сентября, 10:57
РСРоман Славянский
5810001
Ога, а ещё там была одна бракованная украинская гайка, из-за которой он и упал. Ну право же, когда это у руССких инженеров руки из ягодиц росли?
29 сентября, 04:57
Эльдар Серьёзный
5100036
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