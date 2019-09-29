Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T00:15Z
https://ria.ru/20190929/1559245090.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/26/1558532690_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_89182446173b8aeb1ab70e3540ea665e.jpg
РИА Новости

Крупная делегация из западных стран посетит Крым

00:15 29.09.2019
19066
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Крупная делегация из западных стран, в составе которой представители США и Германии, прибывает в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье, сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
"Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября", - сказал РИА Новости Гемпель.
Кроме того, по его словам, в рамках визита состоится презентация книги "Наш Крым" главы общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", депутата земельного парламента Хендрика Вебера.
"В книге много объективных и положительных материалов, связанных с "Крымской весной" и динамикой развития полуострова за последние годы", - подчеркнул Гемпель.
Официальная часть визита, по его словам, начнется с посещения Севастополя, после чего состоится ряд публичных мероприятий в Симферополе. Иностранные гости также планируют посетить Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского и международный детский центр "Артек".
"Запланирована встреча в крымском парламенте, а также посещение Евпатории и Ялты", - подчеркнул Гемпель.
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Вчера, 23:07РИА Новости
"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
204524212
Обсудить 1
ГерманияКрымСШАПолитика
Популярные комментарии
Ну всё. Теперь их внесут в Миротворец , не пустят в Киев , и не продадут вышиванки.
29 сентября, 01:22
Филя Ром
10120001
Рекомендуем
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА
Новости
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Лента
новостей
Питбуль Зевс умирает от укусов ядовитой змеи
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Стиральная машина
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Хирурги проводят операцию
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Екатерина Конопенко
Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
Президент Украины Владимир Зеленский
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Кадр из сериала Счастливы вместе
Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42СМИ: британская оппозиция обсуждает возможность импичмента Джонсона
16:38Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
Лента новостейМолния