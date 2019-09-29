Крупная делегация из западных стран посетит Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Крупная делегация из западных стран, в составе которой представители США и Германии, прибывает в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье, сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

"Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября", - сказал РИА Новости Гемпель.

Кроме того, по его словам, в рамках визита состоится презентация книги "Наш Крым" главы общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", депутата земельного парламента Хендрика Вебера.

"В книге много объективных и положительных материалов, связанных с "Крымской весной" и динамикой развития полуострова за последние годы", - подчеркнул Гемпель.

Официальная часть визита, по его словам, начнется с посещения Севастополя, после чего состоится ряд публичных мероприятий в Симферополе. Иностранные гости также планируют посетить Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского и международный детский центр "Артек".