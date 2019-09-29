Полиция в США застрелила мужчину, ранившего пятерых посетителей магазина

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, ранившего ножом пять человек в торговом центре американского города Хант Вэлли (штат Мэриленд), сообщила полиция города.
"Полиция подтверждает, что пять человек получили не угрожающие жизни ножевые ранения от подозреваемого, они направлены в местные больницы. Полиция вступила в перестрелку, подозреваемый мертв", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.
Личность подозреваемого и его мотивы не сообщаются.