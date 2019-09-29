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РИА Новости

Полиция в США застрелила мужчину, ранившего пятерых посетителей магазина

00:00 29.09.2019 (обновлено: 05:00 29.09.2019)
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© REUTERS / CALLAGHAN O'HAREПолицейские в США
Полицейские в США
© REUTERS / CALLAGHAN O'HARE
Полицейские в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, ранившего ножом пять человек в торговом центре американского города Хант Вэлли (штат Мэриленд), сообщила полиция города.
"Полиция подтверждает, что пять человек получили не угрожающие жизни ножевые ранения от подозреваемого, они направлены в местные больницы. Полиция вступила в перестрелку, подозреваемый мертв", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.
Личность подозреваемого и его мотивы не сообщаются.
Полиция в США
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