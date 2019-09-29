Подноготная, тютелька, непутёвый. Что это значит и где это использовать

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Как это по-русски Подноготная, тютелька, непутёвый. Что это значит и где это использовать

Кого водили за нос в самом начале, чем отличается профессор, который собаку съел, от профессора кислых щей и как попасть в тютельку? Как добывали подноготную, что не получилось у непутевого человека и зачем каждые три года перемывать кости? Что можно понять, покусав монетку, как козырять воротником и зачем возвращаться к нашим баранам?