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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Подноготная, тютелька, непутёвый. Что это значит и где это использовать

12:00 29.09.2019
118
Как это по-русски
Подноготная, тютелька, непутёвый. Что это значит и где это использовать
12:00
Кого водили за нос в самом начале, чем отличается профессор, который собаку съел, от профессора кислых щей и как попасть в тютельку? Как добывали подноготную, что не получилось у непутевого человека и зачем каждые три года перемывать кости? Что можно понять, покусав монетку, как козырять воротником и зачем возвращаться к нашим баранам?
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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