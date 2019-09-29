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РИА Новости
Культура

"Самый красивый преступник" рассказал о том, что пережил в детстве

06:36 29.09.2019
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© AP Photo / Arthur MolaДжереми Микс
Джереми Микс
© AP Photo / Arthur Mola
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американский актер и модель Джереми Микс, которого называют "самым красивым преступником" из-за криминального прошлого, рассказал, что ему пришлось пережить в детстве, сообщает Mirror.

"Я родился в Вашингтоне, там в это время была эпидемия наркозависимости. Мои родители употребляли, — вспоминал Микс, — Когда мне исполнилось девять месяцев, отец убил лучшую подругу моей мамы, которая одна знала, где мы прячемся от него. Она не выдала нас, за что он зарезал ее".

Далее он рассказал, что отец получил пожизненный срок за это преступление. Когда Джереми подрос, на стал помогать матери доставать наркотики и защищать ее от плохих парней.
"Расти в семье наркоманов очень тяжело. Ты быстро становишься взрослым, так как должен заботиться о себе и близких, чтобы дома была хотя бы еда", — объяснил он.
В возрасте 15 лет он стал бездомным, что вынудило его присоединиться к местной банде. В том же году он пять раз участвовал в перестрелках, из-за чего его отправили в колонию для несовершеннолетних.
После освобождения он еще несколько раз попадал за решетку, где в общей сложности провел более десяти лет.
Всемирная известность пришла к Миксу в 2014 году, когда он в очередной раз попал под стражу за кражу и хранение огнестрельного оружия.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Журналистов привлекла внимание его внешность. Микс начал получать сотни писем от поклонниц, которые назвали его "самым красивым преступником" , из-за чего судья даже решила сократить приговор с 63 месяцев до 27, чтобы он смог использовать эту возможность и начать новую жизнь.
Выйдя на свободу, он получил предложения от модельных агентств и брендов.
Сейчас Микс думает над тем, чтобы попробовать силы в музыке.
"Когда я занимаюсь музыкой, я хочу быть уверенным в том, что она позитивная — без убийств, наркотиков и негатива", — прокомментировал манекенщик.
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