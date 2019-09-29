За несколько дней до свадьбы, Бибер опубликовал фото первой встречи с женой

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. За несколько дней до церемонии свадьбы певец Джастин Бибер разместил в инстагарме фотографию со своей женой моделью Хейли Болдуин 2009 года, когда ему было 15 лет, а ей 13.
"Мы с женой. С чего все начиналось", — написал Бибер.
На старом снимке запечатлена первая встреча певца и модели, их познакомил отец Хейли актер Стивен Болдуин (младший брат Алека Болдуина, — Прим.ред.)
По информации СМИ, торжественная церемония состоится 30 сентября в Южной Каролине, через год после того, как они официально стали мужем и женой, сыграв тайную свадьбу в Нью-Йорке.
Источники также сообщил, что праздник подготовит одна из самых известных звездных организаторов свадеб Минди Вайс.
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