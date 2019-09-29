"Великий мастер": актеры — о Марке Захарове

"Как жаль. Все мы когда-нибудь уйдем, но когда уходят великие, становится нестерпимо грустно. Царствие вам Небесное, Марк Анатольевич!" - написал в инстаграме Оскар Кучера.

"Обнимаю ваш родной Ленком. Сашу. Вы всегда рядом. В ваших учениках. Они грандиозны. С вашим чувством юмора, иронией, этим взглядом - его не перепутать ни с чем. Покойтесь с миром. Дорогой вы наш человек", - добавила она.