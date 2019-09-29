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РИА Новости
Культура

"Великий мастер": актеры — о Марке Захарове

00:20 29.09.2019 (обновлено: 07:08 29.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Актеры театра и кино почтили память российского режиссера, народного артиста СССР Марка Захарова, который ушел из жизни в субботу, 28 сентября.
Так, актриса Нонна Гришаева назвала в своем инстаграме смерть Захарова невосполнимой утратой.

"Любимый. Великий Мастер. Мой самый любимый спектакль и самый любимый фильм — "Юнона и Авось" и "Тот самый Мюнхгаузен". Вечная память".

Актриса Нонна Гришаева на благотворительной акции банка ВТБ Мир без слез
Нонна Гришаева
Актер Максим Виторган отметил уникальность творчества режиссера. "Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров. Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком. Спасибо, Марк Анатольевич, за участие и человечность проявленные лично ко мне. Спасибо за то, что есть что любить. Спасибо за каждого из ваших выдающихся артистов", - написал он.
Максим Матвеев поблагодарил назвал Захарова своим учителем и поблагодарил его за уроки.

"Как жаль. Все мы когда-нибудь уйдем, но когда уходят великие, становится нестерпимо грустно. Царствие вам Небесное, Марк Анатольевич!" - написал в инстаграме Оскар Кучера.

Актриса Елена Валюшкина призналась, что расплакалась, узнав о смерти Захарова.
"Обнимаю ваш родной Ленком. Сашу. Вы всегда рядом. В ваших учениках. Они грандиозны. С вашим чувством юмора, иронией, этим взглядом - его не перепутать ни с чем. Покойтесь с миром. Дорогой вы наш человек", - добавила она.
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КультураУмер Марк ЗахаровМарк ЗахаровДмитрий Певцов
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