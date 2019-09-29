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РИА Новости

Новая эпоха империй. Европа боится остаться за бортом истории

08:00 29.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейской комиссии в Брюсселе
Здание Европейской комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
У российских либералов на все случаи жизни существует набор штампованных фраз, которые не меняются с годами, являются для них аксиомами, не требующими доказательств. К таковым относятся: "Сталин — плохой", "Запад — хороший", "Всякая империя рано или поздно разваливается" и т. д. Так вот, неприятная новость для отечественных адептов либерализма: последняя мантра более не является аксиомой для "хорошего" Запада. Мало того, с ней отныне категорически не согласны лидеры европейских либералов, призывающие к построению империи под названием Евросоюз.
Об этом недавно прямо заявил бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстадт, который вплоть до этого лета в течение десяти лет был официальным руководителем либерально-демократической фракции Европейского парламента. А после того как его группа вынуждена была слиться с евродепутатами, представляющими движение Эммануэля Макрона "Вперед, республика!", бельгиец остался основным спикером сформированной на этой базе фракции "Обновить Европу".
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Помимо всего прочего, нельзя забывать, что Верхофстадт по-прежнему считается официальным переговорщиком Европарламента с Британией по Brexit. Так что слова этого человека не стоит воспринимать как просто чье-то частное мнение. Экс-премьер Бельгии — признанный идеолог современного европейского либерализма, один из главных "ледоколов" истеблишмента, проталкивающего формулу создания Соединенных Штатов Европы.
Своими имперскими мечтами Верхофстадт поделился, выступая с трибуны ежегодной конференции британских либерал-демократов, которая состоялась в курортном городке Борнмут на юге Англии. Покрасовавшись с майкой, содержащей нецензурные фразы в отношении сторонников Brexit, бельгиец заявил буквально следующее: "Мировой порядок завтрашнего дня будет базироваться не на национальных государствах или странах. Этот мировой порядок будет базироваться на империях".
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И перечислил те империи, которые будут рулить миром: США, Китай, Индия и Россия. Соответственно, по мнению спикера, Евросоюз в этом будущем "мире империй" должен строить свою объединенную сверхдержаву, базирующуюся на принципах либерализма, свободы, парламентаризма. Последовали бурные овации зала.
Этот гром аплодисментов от публики, называющей себя либерал-демократами, особо показателен. В принципе, мысль о том, что Евросоюз уже является империей или строит таковую, не нова. В уже далеком 2007 году ее осторожно, с оговорками, озвучил тогдашний глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Правда, он добавил, что ЕС — "первая неимперская империя". Эти заявления тогда еще вызывали замешательство у определенной части истеблишмента. Но затем последовала череда всевозможных публикаций, заявлений, книг, в которых обосновывалась идея объединенной либеральной империи под названием Европейский союз.
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Верхофстадт тоже не впервые заявляет об этом. Еще в 2008 году он опубликовал размышления о будущем ЕС, указав, что грядет "новая эпоха империй". И, соответственно, Европа должна занять достойное место в этом ряду, иначе останется за бортом истории. А после президентских выборов 2016 года в США, в ходе которых к власти пришел ненавистный либералам Дональд Трамп, бельгиец уже прямо предложил: "Давайте станем империей, империей добра, а не зла".
Однако до сих пор эти заявления и ремарки чаще всего натыкались на неловкое молчание основной массы либерального сообщества Европы. В той же Британии противники Brexit как раз долго обвиняли своих оппонентов в том, что те руководствуются ностальгией по имперскому прошлому страны.
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Такой же ярлык применяли к сторонникам Brexit европейцы и американцы. Именно так объяснял их мотивацию главный переговорщик Евросоюза с Британией Мишель Барнье, бывший министр иностранных дел Франции. А заголовок The Washington Post гласил: "Британцы цепляются за имперскую ностальгию". То есть действовала инерция: мы же помним, слово это ругательное, а потому его нельзя применять к "своим", можно только к "чужим", к противоположному лагерю.
Тем-то и показательна нынешняя речь Верхофстадта, встреченная овацией. Либерально-демократическая публика Альбиона уже не просто не чурается слова "империя", она приветствует его, подтверждая стремление быть частью единой цивилизации, которая будет способна на равных конкурировать с Россией, США или Китаем. Иначе, мол, в наступающей эпохе европейцам не устоять.
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Справедливости ради надо заметить, что истеблишмент Европы еще не полностью разделяет такие эмоции.
Доживающий свой политический век глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер осторожно прокомментировал слова Верхофстадта: "Мне не нравится это выражение — "империи"… Оно звучит довольно агрессивно, милитаристски". При этом Юнкер в целом поддержал идеи лидера европейских либералов о необходимости выстраивать единую силу для противостояния растущим конкурентам. То есть в целом ход мысли он разделяет, но от терминов, пока еще режущих ухо представителям мейнстрима, просит все-таки воздержаться.
Но, судя по растущим в либеральной среде овациям в адрес лозунгов, которые озвучивают Верхофстадт и его коллеги, это становится необратимой тенденцией. Идеи европейского империализма перестают быть априори осуждаемы этой тусовкой, а извечная мантра "все империи рушатся" постепенно опровергается ею же самою.
С этим надо будет что-то делать и российским либералам. Ведь если их западные коллеги отрекаются от устоявшихся в этом сообществе догм, то придется перестраиваться и здесь, в России. Поскольку мы же все помним, что, с точки зрения отечественных адептов либерализма, "Запад — это априори хорошо" и он не может ошибаться.
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20 июня, 08:00РИА Новости
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185324309
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Ги ВерхофстадтЖан-Клод ЮнкерЕвросоюзЕвропаАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
товарищ сталин хорош только для людей с отсутствием порядочности и эмпатии. "доказательства" чего вам нужно, ну и смех. первый раз читая риа уверенно жму на "не нравится". это до сих пор национальная трагедия-пласт населения с выхолощенной совестью. пресловутые "либералы" кстати, не прочь объединяться со неосталинистами время от времени, если вы, уважаемый автор, не заметили.
29 сентября, 08:34
wbwilliam blake
18100114
В этой связи, самое разумное для России, 1) наконец-то начать заниматься внутренними проблемами. 2) постоянно "держать руку на пульсе" в отношении армии, технологических военных разработок. В любой момент готова вломить кому следует.
29 сентября, 08:48
ТЧТатьяна Чувилова
1700003
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