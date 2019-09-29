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РИА Новости

Не нужно себя переоценивать. Несколько слов о проблемах экологии

08:00 29.09.2019
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© РИА Новости / ФрейдбергАлтайский природный биосферный заповедник
Алтайский природный биосферный заповедник
© РИА Новости / Фрейдберг
Алтайский природный биосферный заповедник. Архивное фото
Дмитрий Лекух
Дмитрий Лекух
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Лучше всего о проблемах экологии вообще и зеленого движения в частности думается, когда ты находишься на экстремальной рыбалке на Кольском полуострове и вторые сутки сидишь на крыше металлического кунга старенького труженика ГАЗ-66. В обнимку с канистрой спирта как средством от страха и бензопилой как средством защиты.
А вокруг несчастной "шишиги", внутри кунга которой сидят еще четыре человека, включая немолодую одышливую повариху, по разгромленному рыбацкому лагерю бродит эдакий ми-ми-мишный бурый мишка. Красивый, с лоснящейся шкурой и чистенькой белой грудкой. Голодный: весна, косолапому надо есть, вот он и попытался для начала перекусить той самой поварихой. А когда ее кое-как удалось отбить, временно удовлетворился лагерем и содержимым кухни-палатки.
Спасли нас тогда егеря из заповедника, первое, что сделав — застрелив медведя. Ибо нападения бурых на людей фиксируются довольно часто, зверь приходит даже в деревни. А на местных помойках реально живут стаи бродячих медведей, подобно тому, как подмосковные свалки заселяют крысы и бродячие собаки.
Егеря же (по-настоящему влюбленные в суровую природу своего полуострова ребята, вполне отягощенные высшим профильным образованием) поведали нам, отчего не очень любят медведей. Но еще сильнее не любят разнообразных экологических активистов.
Рабочие на кирпичном заводе на окраине Джамму в Индии
27 сентября, 03:38РИА Новости
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Это из-за их, активистских, усилий в 1990-е был введен чуть ли не тотальный запрет на добычу и отстрел тюленя в Белом море и медведя на самом полуострове. В результате зверя расплодилось столько, что ему банально не хватает охотничьей территории. Он жрет всякую гадость (иногда двуногую), отчего болеет и умирает.
Охотники, которым ныне разрешили отстрел, не ходят в лес без специального прибора для отбора проб и анализов на месте. Мясо чуть ли не каждого второго добытого животного употреблять в пищу банально нельзя, это как минимум тяжелая болезнь и вполне вероятная смерть. Некоторые из гельминтов, которыми массово и жутко болеют мишки, для человека просто смертельно опасны, лечение может и не помочь.
Если вы думаете, что это проблема только для далекого Кольского полуострова, то глубоко заблуждаетесь: ровно то же самое происходит сейчас с массовым скоплением медведя, к примеру, в горах рядом с благословенным курортным Сочи. Причина проста: исключение человека, тоже являющегося частью экосистемы, из "пищевой цепочки". И природа пытается сама регулировать численность зверя, которому не хватает охотничьей территории. Как сказали те же егеря, скорее всего, через некоторое время просто будет какая-то тяжелая эпидемия, которая и выкосит поголовье медведей до минимальных величин, после чего, если повезет, их численность начнет снова восстанавливаться.
Телеведущий Максим Галкин
26 сентября, 05:14РИА Новости
"Люди на грани выживания": Галкин пожаловался на экологию в России
Наш мир в последнее время просто трясет от разного рода климатических, экологических и прочих природоохранных сенсаций. И дело тут далеко не только в громко звучащем сейчас "казусе Греты Тунберг".
Погодные катаклизмы последних лет действительно говорят о симптомах общего изменения климата в наших широтах. Да и в текущем году нас ожидают серьезные погодные аномалии, об этом только что сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А он, в отличие от своеобразной скандинавской девушки, мужчина серьезный.
Согласно официальному прогнозу российских метеорологов, в период с октября по март на севере европейской и азиатской частей России ожидается аномально теплая погода, при этом на юг Российской Федерации, напротив, придут аномальные холода. Это после "замечательного" лета в Центральной России.
И теперь с этим тоже придется как-то жить.
«Вы украли мои мечты». Грета Тунберг выступила в ООН
24 сентября, 15:00РИА Новости
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Так, может быть, 16-летняя дева, вместе с миллионерской яхтой торжественно вплывшая на трибуну ООН, в чем-то по-своему права?
Нет, конечно.
Все, о чем мы можем говорить более или менее достоверно, — да, климат действительно прямо сейчас достаточно радикально меняется. Но в этом совершенно точно нет ничего необычного.
Только за последние две тысячи лет Европа пережила и пару климатических оптимумов ("римский" и "средневековый"), и малый ледниковый период XIV-XIX веков. Глобальное изменение климата — явление циклического характера и, как ни неприятно это будет слышать убежденным "зеленым", явление абсолютно нормальное с планетарной точки зрения. Более того, никаких — подчеркиваем, никаких! — аргументированных доказательств изменения климата в связи с воздействием антропогенного фактора серьезная наука не знает. Ежели, разумеется, не считать таковым доказательством Нобелевскую премию для бывшего вице-президента США Эла Гора, но этот околонаучный казус все же несколько о другом.
В природе и климате вообще многое циклично. Например, почти всем известна знаменитая история "экологической катастрофы Аральского моря". С "хищнической ирригацией" времен СССР. Со знаменитыми кадрами из фильма Рашида Нугманова "Игла". Где так навсегда и оставшийся молодым Виктор Цой очень хорош на фоне ржавеющих остовов кораблей посреди пустыни.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
24 сентября, 23:40РИА Новости
Грета Тунберг отреагировала на насмешку Дональда Трампа
Так вот, Арал постепенно снова начинает оживать, заполняясь водой. Пока речь о Малом Арале (казахстанском) — там уже даже рыбу ловят, соленость стала нормальная. Постепенно начинается сброс воды и в Большой.
Но самое интересное — это найденные на дне Аральского моря средневековые поселения, которые подтвердили давнюю гипотезу о том, что на самом деле водоем, высыхание которого ставили в вину "плохой экологии при советской власти", просто "дышит". Это такой специальный термин, который означает, что гигантское озеро за годы своей истории столько раз появлялось и исчезало, что антропогенный фактор тут совершенно точно ни при чем. По крайней мере, доказано, что Аральское море возникло около 20-25 тысяч лет назад, и за это время не раз меняло свои объемы и очертания, иногда полностью пересыхая.
Это заставляет задуматься, что могли бы натворить всевозможные экологические и климатические активисты, если бы в свое время кинулись "спасать" высыхающий водоем. Вернее, они кидались, но тогда не было еще такого "зеленого накала борьбы".
При этом мы нисколько не против идеи, что защищать природу необходимо. Просто это — очень непростая работа, где хотя бы на уровне принятия решений нет места различным активистам и прочим необразованным дилетантам.
Остановить пустыню. Фермеры нашли способ спасти Аральское море
16 апреля, 19:45ТОК
Остановить пустыню. Фермеры нашли способ спасти Аральское мореАральское море стремительно высыхает, но жители окрестных сел не теряют надежду его спасти. Фермер Бахыт и другие селяне строят "зеленую стену" из саксаулов, чтобы остановить пустыню, которая подобралась к их домам уже совсем близко.
Природа — это безумно сложная система, насквозь пронизанная самыми неожиданными для неспециалиста связями. И прежде чем с ней что-то делать, нужно очень хорошо понимать, что и зачем ты делаешь.
Даже не для того, чтобы чем-то помочь. А чтобы хотя бы банально не навредить.
288031016
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Грета ТунбергООНРоссияАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
"Просто это — очень непростая работа, где хотя бы на уровне принятия решений нет места различным активистам и прочим необразованным дилетантам." --- вот именно!!! Это Кашпировкие от экологии всякие гретатунберги. Изменения климата происходили всегда - это подтвеждено наукой. Но насколько и как человек влияет на этот процесс - нужно исследовать серьезно, как и целесообразность вмешательства в них. Европка провоцирует истерию на пустом месте и спокойно сплавляет мусор в третьи страны. Демагоги и дилетанты - вот это и есть экологическая катастрофа.
29 сентября, 09:51
On Line
1500000
О чем статья-то? Это призыв массово отстреливать медведей только потому, что автора понесло прямо к ним домой на «экстремальную рыбалку», при этом он явно понятия не имеет о существований рекомендаций по обустройству полевого лагеря, где в предельно доступной форме рассказывают, как выбирать место, как ставить палатки и что делать с мусором? Или о чем это вообще?
29 сентября, 09:27
ИКИгорь Карпов
1000013
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