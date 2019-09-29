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РИА Новости
Туризм

В Португалии туристов будут штрафовать за брошенные окурки

23:34 29.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТрамвай на одной из улиц Лиссабона
Трамвай на одной из улиц Лиссабона
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Португалия ужесточила меры наказания для курильщиков. В стране заработал закон, согласно которому за окурок, брошенный в общественном месте, грозит штраф, сообщает АТОР.
В Португалии вступил в силу закон, в котором прописаны меры по сбору и обработке табачных отходов. Отныне сигаретные окурки, сигары или другие табачные изделия считаются твердыми бытовыми отходами, и поэтому их "утилизация в общественных местах" запрещена. Любой, кто бросит окурок мимо урны, в том числе и в узаконенных местах для курения, будет наказан штрафом в размере от 25 до 250 евро.
Закон предусматривает, что коммерческие предприятия, в том числе отели, рестораны и заведения, где проводятся развлекательные мероприятия, а также все здания, где курение запрещено, должны иметь пепельницы и оборудование для утилизации отходов.
Хотя закон уже вступил в силу, он предусматривает переходный период. В течение одного года нарушителей штрафовать не будут: их ждет только воспитательная беседа.
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