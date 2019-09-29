В Португалии туристов будут штрафовать за брошенные окурки

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Португалия ужесточила меры наказания для курильщиков. В стране заработал закон, согласно которому за окурок, брошенный в общественном месте, грозит штраф, Португалия ужесточила меры наказания для курильщиков. В стране заработал закон, согласно которому за окурок, брошенный в общественном месте, грозит штраф, сообщает АТОР.

В Португалии вступил в силу закон, в котором прописаны меры по сбору и обработке табачных отходов. Отныне сигаретные окурки, сигары или другие табачные изделия считаются твердыми бытовыми отходами, и поэтому их "утилизация в общественных местах" запрещена. Любой, кто бросит окурок мимо урны, в том числе и в узаконенных местах для курения, будет наказан штрафом в размере от 25 до 250 евро.

Закон предусматривает, что коммерческие предприятия, в том числе отели, рестораны и заведения, где проводятся развлекательные мероприятия, а также все здания, где курение запрещено, должны иметь пепельницы и оборудование для утилизации отходов.