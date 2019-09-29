Эксперты выяснили, в какие месяцы туристы покупают путевки чаще всего

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Чаще всего россияне приобретают пакетные туры в июле, сообщает B2B Ostrovok.ru.

Эксперты сервиса опросили более 500 туристических агентств из 80 городов России и выяснили, в какие месяцы путешественники активнее всего бронируют путевки.

Реже всего клиенты приобретают туры в начале года – только 6% респондентов заявили, что востребованность организованных поездок высока в январе.

Около 17% опрошенных рассказали, что у них значительный рост клиентского спроса наблюдается в феврале.

Интерес к покупке пакетных туров в весенние месяцы почти вдвое выше, чем в феврале, и держится примерно на одном уровне – около 30% турагентов отмечают, что именно в этот период приобретается больше всего путевок. Аналогичная тенденция сохраняется и в июне.

Больше всего бронирований приходится на июль, сказал 41% опрошенных турагентов. В августе спрос на поездки остается высоким только у 26% респондентов.