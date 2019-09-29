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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, в какие месяцы туристы покупают путевки чаще всего

13:42 29.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота туристического агентства Cheaptrip
Работа туристического агентства Cheaptrip
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Чаще всего россияне приобретают пакетные туры в июле, сообщает B2B Ostrovok.ru.
Эксперты сервиса опросили более 500 туристических агентств из 80 городов России и выяснили, в какие месяцы путешественники активнее всего бронируют путевки.
Реже всего клиенты приобретают туры в начале года – только 6% респондентов заявили, что востребованность организованных поездок высока в январе.
Около 17% опрошенных рассказали, что у них значительный рост клиентского спроса наблюдается в феврале.
Интерес к покупке пакетных туров в весенние месяцы почти вдвое выше, чем в феврале, и держится примерно на одном уровне – около 30% турагентов отмечают, что именно в этот период приобретается больше всего путевок. Аналогичная тенденция сохраняется и в июне.
Больше всего бронирований приходится на июль, сказал 41% опрошенных турагентов. В августе спрос на поездки остается высоким только у 26% респондентов.
К концу года количество приобретаемых путевок резко сокращается – только 20% турагентов отмечают хорошие продажи в сентябре, в два раза меньше (10%) респондентов сообщили о высоком спросе на туры в октябре. Повышенная покупательская активность туристов в ноябре и декабре сохраняется только у 7% агентов.
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