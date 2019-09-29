Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T01:02Z
https://ria.ru/20190929/1559198417.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152312/14/1523121469_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_167b8ca2555f8653c4018df2ca865892.jpg
РИА Новости

Процедура выборов в парламент Австрии

01:02 29.09.2019
225
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента Австрии в Вене
Здание парламента Австрии в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В соответствии с Конституцией Австрийской республики (1920), законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент Австрии (Федеральное собрание), состоящий из Национального (Nationalrat) и Федерального (Bundesrat) советов.
Национальный совет состоит из 183 депутатов, которые избираются в соответствии с принципами пропорционального представительства на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права сроком на пять лет.
Срок может быть сокращен, если простое большинство голосов или Федеральный президент проголосуют за его роспуск.
Для проведения выборов федеральная территория делится на девять земельных избирательных округов, каждая земля образует один такой округ.
Каждый административный район и каждый город с собственным статутом представляет собой избирательный район (Stimmbezirk). В городе Вене каждый муниципальный район также является избирательным районом.
Число мандатов в федеральном парламенте в каждом избирательном округе рассчитывается следующим образом. Число граждан, которые в соответствии с последней очередной или внеплановой переписью населения постоянно проживают в Австрийской Республике, добавляется к числу граждан, проживающих за пределами республики, которые на день назначения даты выборов были занесены в список избирателей, и данная сумма делится на 183 (количество мест в парламенте).
Каждый земельный избирательный округ получает такое число мандатов, сколько раз вышеуказанный результат укладывается в число граждан, которые согласно последней очередной или внеплановой переписи населения постоянно проживают в соответствующем земельном избирательном округе, в сумме с количеством граждан, проживающих за рубежом, которые на день назначения даты выборов были включены в списки избирателей в пределах данного земельного избирательного округа.
Оставшиеся нераспределенными мандаты распределяются между земельными избирательными округами по методу наибольшего остатка.
В выборах могут принимать участие граждане Австрии, достигшие 16 лет и внесенные в общефедеральный список избирателей.
Избранными могут быть имеющие австрийское гражданство лица, которым к 1 января года выборов исполнилось 18 лет.
Правом выдвижения кандидатов на выборах обладают политические партии и избирательные объединения.
Избирательное предложение партии должно быть подписано не менее чем тремя депутатами, если партия уже представлена в парламенте, или поддержано определенным количеством избирателей, обладающих правом голоса и внесенных в список избирателей одной из общин данного земельного избирательного округа. Закон устанавливает количество подписей, необходимых для поддержки партийного списка каждого земельного избирательного округа: для Бургенланда и Форарльберга – 100 подписей; для Каринтии, Зальцбурга и Тироля – 200 подписей; для Верхней Австрии и Штирии – 400 подписей и для Нижней Австрии и Вены – 500 подписей.
Партии, принимающие участие в выборах, должны выплатить в пользу Федерации сумму в размере 435 евро в качестве возмещения затрат на производство официальных избирательных бюллетеней для региональных избирательных округов, входящих в состав соответствующего земельного избирательного округа.
Процесс выборов практически полностью организует и контролирует МВД Австрии, а также региональные и местные органы управления.
Время голосования определяется местной избирательной комиссией каждой общины. Окончание выборов должно быть не позднее 17.00.
В день выборов избиратели подходят к членам избирательной комиссии, называют имя, адрес проживания, представляют документ, удостоверяющий личность, и получают избирательный бюллетень.
Австрийские граждане за рубежом, а также те избиратели, которые в день выборов не могут проголосовать на своем участке, имеют возможность проголосовать по почте.
В каждом избирательном округе образуется, как минимум, одна мобильная избирательная комиссия, которая в случае предварительного формального запроса обеспечивает голосование на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может проголосовать в день выборов на участке.
Для слепых и плохо видящих граждан в местах для голосования предусматриваются специальные направляющие системы в соответствии с техническими возможностями. В каждой общине и в каждом районе города Вены должен быть хотя бы один избирательный участок, который легко доступен для инвалидов.
Особенностью австрийской избирательной системы является возможность голосования по преференциям. При голосовании за партийный список избиратель может отдать свой преференциальный голос любому кандидату от земельного или регионального партийного списка партии, за которую он проголосовал. Это осуществляется путем внесения имени соответствующего кандидата в предусмотренное для этого пустое место в избирательном бюллетене (в земельном партийном списке) или пометкой слева от имени нужного кандидата (в региональном партийном списке).
К распределению мест в парламенте допускаются партии, преодолевшее 4-процентный барьер.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Биография Марка Захарова
РИА
Новости
Обучение слабослышающих студентов в МГТУ имени Баумана
Международный день глухих
Поисково-спасательная операция на месте крушения парома Эстония. 28 сентября 1994
Крушение парома "Эстония" (1994)
Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны и народа
Лента
новостей
Врач измеряет давление
Всемирный день сердца
Ростов-на-Дону
Победителей фестиваля Союзного государства наградили в Ростове
Слитки золота. Архив
"Ротшильд семечками не торгует": рухнул картель на мировом рынке золота
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
Процедура выборов президента Афганистана
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)
Верховный суд Латвийской Республики
Суд в Латвии отклонил жалобу обвиняемого в шпионаже в пользу России
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Неделя российского интернета
В России разработали меморандум для координации работы доменов .RU и .РФ
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42СМИ: британская оппозиция обсуждает возможность импичмента Джонсона
16:38Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
Лента новостейМолния