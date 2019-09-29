Процедура выборов в парламент Австрии

В соответствии с Конституцией Австрийской республики ( 1920 ), законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент Австрии (Федеральное собрание), состоящий из Национального (Nationalrat) и Федерального (Bundesrat) советов.

Национальный совет состоит из 183 депутатов, которые избираются в соответствии с принципами пропорционального представительства на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права сроком на пять лет.

Срок может быть сокращен , если простое большинство голосов или Федеральный президент проголосуют за его роспуск.

Каждый административный район и каждый город с собственным статутом представляет собой избирательный район (Stimmbezirk). В городе Вене каждый муниципальный район также является избирательным районом.

Число мандатов в федеральном парламенте в каждом избирательном округе рассчитывается следующим образом. Число граждан, которые в соответствии с последней очередной или внеплановой переписью населения постоянно проживают в Австрийской Республике, добавляется к числу граждан, проживающих за пределами республики, которые на день назначения даты выборов были занесены в список избирателей, и данная сумма делится на 183 (количество мест в парламенте).

Каждый земельный избирательный округ получает такое число мандатов, сколько раз вышеуказанный результат укладывается в число граждан, которые согласно последней очередной или внеплановой переписи населения постоянно проживают в соответствующем земельном избирательном округе, в сумме с количеством граждан, проживающих за рубежом, которые на день назначения даты выборов были включены в списки избирателей в пределах данного земельного избирательного округа.

Оставшиеся нераспределенными мандаты распределяются между земельными избирательными округами по методу наибольшего остатка.

Избранными могут быть имеющие австрийское гражданство лица, которым к 1 января года выборов исполнилось 18 лет.

Правом выдвижения кандидатов на выборах обладают политические партии и избирательные объединения.

Избирательное предложение партии должно быть подписано не менее чем тремя депутатами, если партия уже представлена в парламенте, или поддержано определенным количеством избирателей, обладающих правом голоса и внесенных в список избирателей одной из общин данного земельного избирательного округа. Закон устанавливает количество подписей, необходимых для поддержки партийного списка каждого земельного избирательного округа: для Бургенланда и Форарльберга – 100 подписей; для Каринтии, Зальцбурга и Тироля – 200 подписей; для Верхней Австрии и Штирии – 400 подписей и для Нижней Австрии и Вены – 500 подписей.

Партии, принимающие участие в выборах, должны выплатить в пользу Федерации сумму в размере 435 евро в качестве возмещения затрат на производство официальных избирательных бюллетеней для региональных избирательных округов, входящих в состав соответствующего земельного избирательного округа.

Процесс выборов практически полностью организует и контролирует МВД Австрии, а также региональные и местные органы управления.

Время голосования определяется местной избирательной комиссией каждой общины. Окончание выборов должно быть не позднее 17.00.

В день выборов избиратели подходят к членам избирательной комиссии, называют имя, адрес проживания, представляют документ, удостоверяющий личность, и получают избирательный бюллетень.

Австрийские граждане за рубежом, а также те избиратели, которые в день выборов не могут проголосовать на своем участке, имеют возможность проголосовать по почте

В каждом избирательном округе образуется, как минимум, одна мобильная избирательная комиссия, которая в случае предварительного формального запроса обеспечивает голосование на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может проголосовать в день выборов на участке.

Для слепых и плохо видящих граждан в местах для голосования предусматриваются специальные направляющие системы в соответствии с техническими возможностями. В каждой общине и в каждом районе города Вены должен быть хотя бы один избирательный участок, который легко доступен для инвалидов.

Особенностью австрийской избирательной системы является возможность голосования по преференциям. При голосовании за партийный список избиратель может отдать свой преференциальный голос любому кандидату от земельного или регионального партийного списка партии, за которую он проголосовал. Это осуществляется путем внесения имени соответствующего кандидата в предусмотренное для этого пустое место в избирательном бюллетене (в земельном партийном списке) или пометкой слева от имени нужного кандидата (в региональном партийном списке).

К распределению мест в парламенте допускаются партии, преодолевшее 4-процентный барьер.