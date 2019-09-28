Фильм "Усмиренный" признали лучшим на фестивале в Сан-Себастьяне

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Бразильский фильм "Усмиренный" (Pacificado) режиссера Пэкстона Уинтерса выиграл главную премию кинофестиваля в Сан-Себастьяне – "Золотой раковины".

Фильм был удостоен еще двух премий: за лучшую операторскую работу, а исполнитель главной роли Букасса Кабенгеле получил лучшего актера. "Серебряную раковину" разделили две актрисы - Нина Хосс за роль в фильме "Прослушивание" (The Audition) и Грета Фернандес, сыгравшая в фильме "Дочь вора".

Специальную премию жюри получила французско-немецкая картина режиссера Алис Винокур "Проксима".

Фильм "Бесконечная траншея" (La trinchera infinita) режиссеров Аитора Арреги, Хосе Мари Гоэнага и Жона Гараньо получили несколько премий – за лучшую режиссуру, лучший сценарий, премию FIPRESCI международной критики, а также премию ассоциации Feroz.

Премию "Доностия" за вклад в кинематограф получила актриса Пенелопа Крус, которая представляла в Сан-Себастьяне триллер "Осиная сеть". Ее награждение прошло накануне: статуэтку вручал вокалист рок-группы U2 Боно. Свою речь актриса посвятила проблеме гендерного насилия, напомнив, что только в Испании с начала года от рук своих партнеров погибли 44 женщины, а с 2003 года – более тысячи. "Сколько их в мире?" - задала вопрос Крус.

Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова был включен в программу "Жемчужины" - в ней участвуют лучшие фильмы года, еще не вышедшие в прокат в Испании, но уже получившие самые высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях. В конкурсе студенческих работ была представлена короткометражка Жени Крюковой "Взрослые".