Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T23:49Z
https://ria.ru/20190928/1559244902.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:309:3091:2048_1036x0_80_0_0_1af4b094240da4e8614922069b66d873.jpg
РИА Новости
Культура

Фильм "Усмиренный" признали лучшим на фестивале в Сан-Себастьяне

23:49 28.09.2019
354
© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Бразильский фильм "Усмиренный" (Pacificado) режиссера Пэкстона Уинтерса выиграл главную премию кинофестиваля в Сан-Себастьяне – "Золотой раковины".
Фильм был удостоен еще двух премий: за лучшую операторскую работу, а исполнитель главной роли Букасса Кабенгеле получил лучшего актера. "Серебряную раковину" разделили две актрисы - Нина Хосс за роль в фильме "Прослушивание" (The Audition) и Грета Фернандес, сыгравшая в фильме "Дочь вора".
Специальную премию жюри получила французско-немецкая картина режиссера Алис Винокур "Проксима".
Фильм "Бесконечная траншея" (La trinchera infinita) режиссеров Аитора Арреги, Хосе Мари Гоэнага и Жона Гараньо получили несколько премий – за лучшую режиссуру, лучший сценарий, премию FIPRESCI международной критики, а также премию ассоциации Feroz.
Пенелопа Крус получает премию во время 67-го Сан-Себастьянского кинофестиваля
Вчера, 17:37Культура
Пенелопа Крус получила почетную награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Премию "Доностия" за вклад в кинематограф получила актриса Пенелопа Крус, которая представляла в Сан-Себастьяне триллер "Осиная сеть". Ее награждение прошло накануне: статуэтку вручал вокалист рок-группы U2 Боно. Свою речь актриса посвятила проблеме гендерного насилия, напомнив, что только в Испании с начала года от рук своих партнеров погибли 44 женщины, а с 2003 года – более тысячи. "Сколько их в мире?" - задала вопрос Крус.
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова был включен в программу "Жемчужины" - в ней участвуют лучшие фильмы года, еще не вышедшие в прокат в Испании, но уже получившие самые высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях. В конкурсе студенческих работ была представлена короткометражка Жени Крюковой "Взрослые".
Фестиваль в Сан-Себастьяне прошел уже в 67-й раз, впервые он состоялся 21 сентября 1953 года. Высшие награды фестиваля - "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру).
310100
Обсудить 0
КультураКантемир БалаговИспания
Рекомендуем
Актер Арнольд Шварценеггер
Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Дагестане подростка обвинили в организации убийства отца
Полицейские в США
Полиция в США застрелила мужчину, ранившего пятерых посетителей магазина
Крым
Крупная делегация из западных стран посетит Крым
Лента
новостей
Жозеп Боррель
Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
"Ленком" закончился со смертью Захарова, заявила Елена Шанина
Джоди Комер с премией Emmy за лучшую женскую роль в сериале Убивая Еву
Джоди Комер заявила, что Сандра О не обижается на нее за победу на "Эмми"
Истребитель МиГ-29
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Задержаны подозреваемые в совершении взрыва на Западном берегу Иордана
Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли
В BP не комментируют спекуляции о возможной отставке главы холдинга Дадли
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви
Синод рассмотрит обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ 8 октября
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Мексика осудила блокаду Кубы и заявила о намерении войти в Совбез ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
02:57СМИ: разведка США перед скандалом с Трампом изменила порядок подачи жалоб
Лента новостейМолния