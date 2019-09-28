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РИА Новости

Поклонники потребовали от Бочкаревой объясниться за видео с задержанием

23:46 28.09.2019 (обновлено: 23:53 28.09.2019)
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© Леан-М (2006-2013)Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Кадр из сериала Счастливы вместе
© Леан-М (2006-2013)
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи Instagram требуют от актрисы Натальи Бочкаревой объяснить ролик с ее задержанием, который появился в СМИ.
На записи видно, как актрису допрашивают сотрудники ГИБДД, остановившие ее машину. Она признается, что у нее с собой есть наркотики. Сама Бочкарева сообщения об инциденте опровергает.
"Наталья, но на видео же вы. Как это можно объяснить? Съемки фильма?" — спрашивает takaya_life_interesting.
"Только что смотрел видео, где вы в наручниках. Это правда вы или похожая на вас девушка?" — говорится в записи uskov_vrn.
"Хотите сказать, видео с вашего задержания — фейк?" — обратился к артистке yariginal.
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"А видео очень правдоподобное. Какой монтаж, какой фотошоп", — написала anastasia__balaban.
"Наталья, вас следователь допросил или нет еще в качестве подозреваемой-обвиняемой? Могу как адвокат дать совет", — прокомментировал ситуацию tapokdlyatarakana.
При этом некоторые пользователи выразили надежду, что актриса ни в чем не виновата, и поддержали ее.
Сотрудники ГИБДД задержали Бочкареву после того, как остановили ее автомобиль. Поведение водителя показалось им подозрительным: во время общения с полицейскими актриса сильно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. С собой у нее было 0,69 грамма кокаина. В отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".
Сама актриса заявила, что вся история придумана, а она находится дома с детьми.
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Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
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