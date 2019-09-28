Поклонники потребовали от Бочкаревой объясниться за видео с задержанием

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи Пользователи Instagram требуют от актрисы Натальи Бочкаревой объяснить ролик с ее задержанием, который появился в СМИ.

На записи видно, как актрису допрашивают сотрудники ГИБДД, остановившие ее машину. Она признается, что у нее с собой есть наркотики. Сама Бочкарева сообщения об инциденте опровергает.

"Наталья, но на видео же вы. Как это можно объяснить? Съемки фильма?" — спрашивает takaya_life_interesting.

"Только что смотрел видео, где вы в наручниках. Это правда вы или похожая на вас девушка?" — говорится в записи uskov_vrn.

"Хотите сказать, видео с вашего задержания — фейк?" — обратился к артистке yariginal.

"А видео очень правдоподобное. Какой монтаж, какой фотошоп", — написала anastasia__balaban.

"Наталья, вас следователь допросил или нет еще в качестве подозреваемой-обвиняемой? Могу как адвокат дать совет", — прокомментировал ситуацию tapokdlyatarakana.

При этом некоторые пользователи выразили надежду, что актриса ни в чем не виновата, и поддержали ее.

Сотрудники ГИБДД задержали Бочкареву после того, как остановили ее автомобиль. Поведение водителя показалось им подозрительным: во время общения с полицейскими актриса сильно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. С собой у нее было 0,69 грамма кокаина. В отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".