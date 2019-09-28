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РИА Новости

В BP не комментируют спекуляции о возможной отставке главы холдинга Дадли

23:31 28.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор BP Роберт Дадли
Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости, Наталья Копылова. Британская нефтегазовая компания BP не будет комментировать появившиеся в прессе слухи о возможной отставке главы компании Роберта Дадли, сообщил РИА Новости пресс-секретарь нефтяного холдинга.
"Мы не комментируем спекуляции", - сказал собеседник агентства.
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Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что генеральный директор нефтяной компании British Petroleum Роберт Дадли планирует уйти в отставку в течение 12 месяцев.
Сообщалось, гендиректор BP уже обсудил планы выхода на пенсию с председателем правления BP Хельге Лундом. По словам источников телеканала, Дадли может объявить о предстоящей отставке уже в конце октября, когда компания опубликует финансовые результаты за III квартал.
По информации Sky News, после того, как 64-летний Дадли покинет занимаемый пост, гендиректором BP может стать вице-президент компании Бернард Луни.
Роберт Уоррен Дадли возглавил компанию British Petroleum в октябре 2010 года.
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Роберт ДадлиВеликобританияЭкономика
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